El apellido Barros Schelotto volvió a sonar fuerte en La Plata. Nicolás (19), hijo de Guillermo y actual jugador de Gimnasia, vivió un momento soñado al debutar con la Primera del Lobo nada menos que en el clásico platense. Pese al resultado adverso, el joven futbolista expresó toda su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento y gratitud.

“No fue el resultado que esperábamos ni queríamos, pero esto sigue y nos quedan tres finales. Gracias a los triperos por el apoyo de siempre, ¡son únicos!”, escribió el juvenil tras el partido.

Pero más allá de lo deportivo, Nicolás hizo foco en lo personal y familiar. “Fue un día inolvidable en mi vida, cumplí el sueño de chiquito. Debutar profesionalmente en el club del cual soy hincha, amo y voy a defender toda la vida. Gracias papá y mamá por siempre apoyarme, aguantarme cada momento de frustración y tirarme para adelante. Gracias a mis hermanos, amigos y familia por estar siempre. Gracias a toda la gente que fue parte del camino y ayudó a que consiga mi sueño”, publicó, acompañando sus palabras con fotos en la que se lo ve con la camiseta albiazul.

La publicación se llenó de comentarios y mensajes de cariño, especialmente de su entorno más cercano. Su madre, Matilde Carriquiriborde, expresó con emoción:“Ay hijito, qué decirte que no sepas. Fue una emoción y alegría muy grande verte entrar a la cancha. ¡Tan merecido! Te amo con todo mi corazón. A seguir metiéndole con todo, como siempre lo has hecho, para seguir cumpliendo sueños. Acá siempre estaremos sosteniendo lo que haya que sostener. Y te vuelvo a repetir lo que puse en esa foto del 2016: se te ve como un pez en el agua adentro de una cancha de fútbol. Sin dudas es tu lugar en el mundo. ¡Tu felicidad es la mía!”.

También se sumaron otros familiares con mensajes llenos de orgullo. Su tía Carolina celebró el logro escribiendo: “Esto es el comienzo. ¡Lo mejor está por venir! Qué lindo que estés cumpliendo tu sueño. Bien merecido. Acá estamos para acompañarte siempre. ¡Te quiero infinito!”.

Y su primo Bautista Barros Schelotto, exjugador del Lobo, agregó: “Estamos orgullosos de vos. Peleá siempre por tus sueños”.