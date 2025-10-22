Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Deportes |Tras el clásico ante Estudiantes

Nicolás Barros Schelotto luego del debut en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"

Nicolás Barros Schelotto luego del debut en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"
22 de Octubre de 2025 | 09:41

Escuchar esta nota

El apellido Barros Schelotto volvió a sonar fuerte en La Plata. Nicolás (19), hijo de Guillermo y actual jugador de Gimnasia, vivió un momento soñado al debutar con la Primera del Lobo nada menos que en el clásico platense. Pese al resultado adverso, el joven futbolista expresó toda su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento y gratitud.

“No fue el resultado que esperábamos ni queríamos, pero esto sigue y nos quedan tres finales. Gracias a los triperos por el apoyo de siempre, ¡son únicos!”, escribió el juvenil tras el partido.

Pero más allá de lo deportivo, Nicolás hizo foco en lo personal y familiar. “Fue un día inolvidable en mi vida, cumplí el sueño de chiquito. Debutar profesionalmente en el club del cual soy hincha, amo y voy a defender toda la vida. Gracias papá y mamá por siempre apoyarme, aguantarme cada momento de frustración y tirarme para adelante. Gracias a mis hermanos, amigos y familia por estar siempre. Gracias a toda la gente que fue parte del camino y ayudó a que consiga mi sueño”, publicó, acompañando sus palabras con fotos en la que se lo ve con la camiseta albiazul.

La publicación se llenó de comentarios y mensajes de cariño, especialmente de su entorno más cercano. Su madre, Matilde Carriquiriborde, expresó con emoción:“Ay hijito, qué decirte que no sepas. Fue una emoción y alegría muy grande verte entrar a la cancha. ¡Tan merecido! Te amo con todo mi corazón. A seguir metiéndole con todo, como siempre lo has hecho, para seguir cumpliendo sueños. Acá siempre estaremos sosteniendo lo que haya que sostener. Y te vuelvo a repetir lo que puse en esa foto del 2016: se te ve como un pez en el agua adentro de una cancha de fútbol. Sin dudas es tu lugar en el mundo. ¡Tu felicidad es la mía!”.

También se sumaron otros familiares con mensajes llenos de orgullo. Su tía Carolina celebró el logro escribiendo: “Esto es el comienzo. ¡Lo mejor está por venir! Qué lindo que estés cumpliendo tu sueño. Bien merecido. Acá estamos para acompañarte siempre. ¡Te quiero infinito!”.

Y su primo Bautista Barros Schelotto, exjugador del Lobo, agregó: “Estamos orgullosos de vos. Peleá siempre por tus sueños”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Últimas noticias de Deportes

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas

Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Política y Economía
Caputo confirmó que pasará con el esquema cambiario tras las elecciones del 26 de octubre
El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Milei
Por una disputa interna con los libertarios, el PRO amenaza con retirar sus fiscales de La Matanza
Escándalo internacional por... ¡un reloj!: Milei apuntó contra la izquierda y lo tildaron de "perrito imperialista"
A cuatro días de las elecciones, el dólar oficial abrió estable
Policiales
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
VIDEO. Se prendió fuego una casa en Ensenada
Espectáculos
¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
Por la sucesión de Jorge Lanata: se acentúa la guerra entre su hija Bárbara y la abogada platense Elba Marcovecchio 
La Ciudad
 Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla