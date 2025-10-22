Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

POR EL CLIMA

¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires

22 de Octubre de 2025 | 02:58
Tini Stoessel comenzará este viernes con los shows de “Futttura”, el evento que agotó entradas y que se extenderá hasta el 8 de noviembre. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la artista podría posponer el arranque del ciclo que se desarrollará en Tecnópolis. ¿La razón? Quiere evitar el mal pronóstico de clima que se espera para esa fecha.

Según las versiones, la producción está analizando las posibilidades de que el evento se desarrolle como tienen previsto, o si es conveniente posponer el arranque del festival en una fecha que el clima sea óptimo.

Cabe destacar que Tini Stoessel lanzó la venta de entradas de “Futttura” hace meses y en pocas horas logró agotar siete fechas de este festival en donde planea celebrar sus años con la música, desde sus inicios en “Violetta”, hasta su salto al pop y su paso al reggeatón y ritmos más urbanos que caracterizan su música actual.

 

