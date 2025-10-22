Tamara Pettinato salió al cruce por las declaraciones de Fabiola Yáñez: "Los videos con Alberto Fernández los filtraron a propósito"

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Fabiola Yáñez volvió a la Argentina y rompió el silencio sobre el video en que se ve al expresidente Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato.
Así, la ex primera dama calificó la situación como "humillante", después de contar que había encontrado el material en un teléfono que utilizaba para ponerle música a su hijo Francisco.
Frente a esto, en las últimas horas, Pettinato fue consultada sobre el tema: "No vi nada", dijo al ser consultada por las declaraciones de Fabiola. "No tengo nada para decir de ella", agregó, con tono calmo.
Sobre el origen del video que hace un año se viralizó y la tuvo como protagonista junto al exmandatario, fue contundente: "El video no salió de la causa como otros videos. Ese video lo tenía una sola persona, con lo cual me cuesta creer que se filtró. No es un video que se filtró como las fotos, lo filtraron a propósito y de ese lado, de manera malintencionada. Fue una operación, no contra mí, pero la única que aparece en ese video soy yo".
Asimismo, Pettinato también volvió a hablar sobre el nombre de su programa: "Se llama Decime algo lindo por ese video, y lo defiendo porque es el nombre que yo le quise poner para quitarle dramatismo después de un año".
Por último, consultada sobre si entrevistaría a Alberto Fernández, respondió con humor: "No gestioné una nota a Alberto, pero se la haría a todo el mundo. Sería polémico y hoy no está en los planes". "Voy a pensar si entrevistaría a Fabiola y te la contesto mañana", tiró Tamara.
