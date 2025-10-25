Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

"Una farmacia oculta": allanan una Shell de Ruta 6 por venta ilegal de medicamentos

25 de Octubre de 2025 | 16:33

Una investigación iniciada a raíz de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (COLFARMA) permitió desbaratar una práctica ilegal en la ciudad de Luján: la venta de medicamentos en una estación de servicio. 

El operativo se llevó a cabo esta semana en la Estación Shell ubicada en el cruce de la ruta 6 y la ruta 34, donde inspectores del Ministerio de Salud bonaerense y efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mercedes de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento con orden del Juzgado Federal de Mercedes.

El procedimiento se originó a partir de denuncias de vecinos y una presentación formal de COLFARMA, que advirtió sobre la comercialización irregular de fármacos en el servicompras del establecimiento. 

Durante la inspección, los agentes constataron la existencia de una góndola con medicamentos de venta libre y bajo receta, expuestos a la vista del público, como si se tratara de productos comunes.

En el lugar se secuestró una amplia variedad de productos medicinales: cajas de Bayaspirina, Tafirol, Ibupirac, Buscapina, Paracetamol, Dulcolax, Actron, Novalgina, Mylanta, entre otros fármacos. Además, un perito informático halló un listado con el stock disponible y facturas de compra, lo que evidencia la continuidad del ilícito.

Desde el Colegio de Farmacéuticos expresaron su “preocupación” por la venta ilegal de medicamentos en comercios no habilitados, y remarcaron la necesidad de que “las empresas comprendan la importancia de garantizar una red profesional y segura para el acceso a los medicamentos, de manera responsable y con respaldo sanitario”.

“El servicio farmacéutico en la provincia de Buenos Aires cumple estándares de calidad exigidos por las leyes sanitarias e impositivas. Este tipo de prácticas no solo violan la normativa vigente, sino que también ponen en riesgo la salud pública”, señalaron desde COLFARMA.

Finalmente, la entidad agradeció a los ciudadanos que aportaron información y reafirmó su compromiso en la defensa del ejercicio profesional farmacéutico y en la lucha contra la venta irregular de medicamentos.

Multimedia

