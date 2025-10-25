VIDEO. Así anunció Rodolfo Barili en Telefe Noticias la venta del canal: ¿Quiénes son los nuevos dueños?

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata
EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata
El canal líder de la televisión argentina, Telefe, cambió de dueños. La noticia fue confirmada este viernes por el propio Rodolfo Barili al cierre de Telefe Noticias, en un mensaje directo a su audiencia.
"Antes de despedirnos, te queremos contar una novedad muy importante. Hace un ratito nada más, se confirmó que Telefe tiene nuevos dueños", comenzó diciendo el histórico conductor.
Según supo Noticias Argentinas, Barili identificó al comprador como "un grupo empresario presidido por Gustavo Scaglione, que es un empresario argentino con trayectoria y experiencia en varios medios de comunicación".
Telefe tiene nuevos dueños.— Minuto Videos (@minutovideos) October 24, 2025
Se trata de un grupo de empresarios presidido por el rosarino Gustavo Scaglione.
Así lo anunció Rodolfo Barili en #TelefeNoticias ayer por la noche.pic.twitter.com/cBJScVAVGd
Sin embargo, la operación es de mayor envergadura. Detrás de Scaglione, un empresario rosarino que actuó como fronting y lideró las negociaciones con Paramount Global, se encuentra el Grupo América, integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Juan Cruz Avila.
Del holding también participa el dirigente gremial y empresario de medios Víctor Santa María, titular del Grupo Octubre.
En su mensaje a la audiencia, Barili buscó llevar tranquilidad: "Como ustedes son importantes, lo más importante para nosotros, queremos contarles esta novedad ahora que sí ya está confirmada. Lo que no cambia, claro, nuestro compromiso con ustedes y nuestra gratitud eterna por el hecho de que cada día nos sigas eligiendo".
