San Luis dio el primer paso para quedarse en el Top 14 de la URBA. Esta tarde venció San Cirano 36 - 6 en La Cumbre. De esta manera, jugará la final por la permanencia el sábado 8 de noviembre en la cancha de La Plata RC. El rival será Champagnat, que hoy venció 38-14 a Pueyrredón.

El equipo marista formó de la siguiente manera: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda; 4- Matías Perisinotto, 5- Santiago Canal; 6- Franco Gnecco, 7- Manuel Gnecco; 8- Santiago Gibert; 9- Martin Aereboe (c), 10 Valentino Quatrocchi; 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Blanco Fresco, 13- Benjamín Marbán, 14- Facundo Cuccolo; 15- Felipe Crispo.

Los de La Plata y de Pilar se enfrentarán para determinar el décimo cuarto equipo del URBA Top 14 que disputará el 2026.