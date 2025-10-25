Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

“Si lo pierdo todo, te mato”: la amenaza del ex a Lourdes Fernández

“Si lo pierdo todo, te mato”: la amenaza del ex a Lourdes Fernández
25 de Octubre de 2025 | 15:40

Escuchar esta nota

La madre de Lourdes Fernández fue a la Justicia para denunciar la desaparición de su hija por temor a que estuviera en peligro por la tormentosa relación que tiene con su ex, el empresario Leandro García Gómez, a quien había acusado por violencia de género en 2022.

Tras varios intentos para dar con ella, la cantante de Bandana finalmente fue hallada en el departamento de su ex, ubicado en el barrio de Palermo. Ella no podía irse porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza. “Si lo pierdo todo, te mato”, le dijo el hombre, según se supo.

Lowrdez fue revisada por especialistas que encontraron drogas en su cuerpo y registros de posibles lesiones por golpes. Pero ella firmó el consentimiento para retirarse del hospital y trasladarse a la casa de una amiga. Según pudo saber Noticias Argentinas, no fue a la casa de su madre porque está enojada con ella por haber hecho la denuncia policial.

Leandro Esteban García Gómez fue imputado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

