Si estás en búsqueda laboral, el diario EL DIA actualiza todos los días su listado de ofertas de trabajo en La Plata y la Región, con oportunidades para distintos rubros y niveles de experiencia.
En los clasificados de EL DIA, disponibles tanto en la edición impresa como en la versión digital, se publican avisos de comercios, pymes y empresas locales que buscan incorporar nuevo personal.
Hay propuestas para puestos administrativos, de ventas y atención al público, además de empleos en logística, mantenimiento, servicios técnicos y oficios especializados.
Lo mejor: podés consultar el listado completo y postularte de forma gratuita, contactando directamente a cada empleador a través de los datos que figuran en los avisos.
* * * * *
Empresa de internación domiciliaria solicita pediatra para la zona de Parque Saavedra, interesados enviar CV a: ssaludrecursoshumanos@gmail.com.
Se solicita enfermera profesional con experiencia y conocimiento comprobable en para hogar geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
Ayudante de cocina full time, zona Gonnet y La Plata, experiencia comprobable y referencias, adjuntar CV con foto, enviar por mail a: busquedadelpersonal@gmail.com En asunto poner: ayudantge de cocina.
Buscamos encargado de cocina para importante cervecería de la ciudad, con experiencia en manejo de personal, comprobable, enviar CV a: rrhhdmlaplata@gmail.com asunto: encargado cocina.
Centro de producción incorpora a su staff: jefe pastelería, ayudante pastelero, maestro panadero, bachero. Enviar CV indicando puesto a: centrodeproduccionpaste@gmail.com.
Encargado restaurante, zona La Plata y zona Gonnet, full time, excluyente experiencia comprobable en gastronomía y administración. Adjuntar CV con foto y referencias, manejo de personal, buena presencia, enviar por mail a: busquedadelpersonal@gmail.com En asunto poner: encargado restaurante.
Mozo restaurante, zona Gonnet y La Plata, experiencia como mozo comprobable y referencias, buena presencia, full time, adjuntar CV con foto, enviar por mail a: busquedadelpersonal@gmail.com En asunto poner: mozo restaurante.
Se busca personal de cocina, disponibilidad full time, que viva en City Bell o alrededores. Mandar CV a: perlacocinatiendajardin@gmail.com.
Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
!!!!Necesito cajera, fiambrera y repositor c/exp., pres. 137 y 523 (supermercado).
!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito (221-488-2522).
!!!Necesito cajera, fiambrera, repositor con exp. p/supermercado, enviar CV Wsp. 11-5814-3121.
!!Carnicería “Don Joaquín” incorpora carnicero c/exp., presentarse en calle 5 Nº 1377.
!!Necesito repositor, cajera y fiambrera c/exp. p/supermercado en 15 e/39 y 40, 46 e/22 y 23, 49 e/25 y 26.
Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante comisión, carrera comercial. 221-573-7915.
Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.
Amodil cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel. 221-307-3150.
Buscamos vendedor para inmobiliaria básico + comisiones. Buscamos personas dinámicas con experiencia en el rubro inmobiliario. Captador, vendedor, buen manejo de PC, movilidad propia: negociosinmobiliarios86@gmail.com.
BUSCO COLOCADOR DE MUEBLES MELAMINA, LAQUEADOS CON EXPERIENCIA. WSP. 221-454-8711, ENVIAR CURRICULUM Y TRABAJOS HECHOS.
Busco cortador carnicero, buena presencia, preferentemente joven, despostador y atención al público, presentarse en “Carnes Otaran” 2 y 55.
Busco personal para desempeñar tareas de mecánico automotriz inyección, mecánica, electrónica. Trabajo en blanco de lunes a viernes. Curriculum al 221-556-9815 whatsapp o ajrservicelaplata@gmail.com.
Carpintería de aluminio incorpora personal especializado. Importante empresa del rubro incorpora a su equipo: carpinteros de aluminio, vidrieros, herreros, colocadores. Se valorará experiencia comprobable, responsabilidad y compromiso con la calidad del trabajo. Ofrecemos excelente ambiente latoral y estabilidad. Enviar CV, referencias y remuneración pretendida al mail: cv.carpinteriadealuminio@gmail.com o al teléfono 221-399-8256.
Chica 18 a 21 años p/lijar y tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.
Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a 22.30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.
Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de supervisor con experiencia, excluyente movilidad propia, interesados enviar CV: distribuirorapnq@gmail.com.
Distribuidora de alimentos y productos varios, busca vendedor / viajante con exp. comprobable y movilidad. Requisitos excluyentes. Enviar CV a: sasilicaro@gmail.com.
EVAGIOVANI JOYAS, BUSCA REVENDEDORAS. MAIL: evagiovani1@gmail.com POR TURNO. 221-572-0342.
Gigot cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel. 221-307-3150.
Hortícola Brecaro S.A. busca gerente administrativo/a para su sede en Lisandro Olmos. Objetivo: liderar la gestión administrativa, contable y financiera, asegurando procesos eficientes y soporte estratégico. Requisitos: profesional en administración, contabilidad o economía, con mínimo 5 años en posiciones similares, experiencia en empresas productivas o agroindustriales, liderazgo, capacidad analítica y comunicación efectiva. Excluyente: enviar remuneración pretendida. CV a: infobrecaro@gmail.com.
Importante agencia busca chofer con registro profesional, buena presencia para viajes de corta, mediana distancia, ambos turnos. Enviar CV y registro a: +54 9 221-692-9633.
Necesita una cajera, todos los días y turnos, horario 9.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 hs., presentarse Camino General Belgrano Nº 3881.
Necesito carnicero completo, disponible para trabajar La Chacra, 2 e/45 y 46.
Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller). 221-545-1140.
Necesito fiambrera c/exp. t/mañana p/súper 133 e/49 y 50.
Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, de 18 a 25 años, tratar en el mismo.
Necesito peluquero/a con experiencia peluquería infantil. 221-613-6205.
Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.
Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell, incorpora médicos. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Se busca ayudante de cocina, cajero/a, fiambrero/a, con experiencia comprobable, para almacén de fiambres en City Bell, 467 y 148, El Refugio, full time. Enviar CV y remuneración pretendida: personas.elrefugio@gmail.com.
Se busca cocinera para hogar de adultos mayores. Enviar CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.
Se busca repositor 20-30 años, super Melanie D.73 Nº 2667.
Se necesita cajera de 19 a 28 años, turno tarde supermercado Melanie Diag. 73 e/41 y 42 Nº 2667.
Se necesita cajera, super chino, 32 e/4 y 5.
Se necesita oficial y medio oficial chapista del automóvil. Llamar al 221-463-1142.
Se necesitan repositores con experiencia y personal para depósito, acercarse Av. 44 y 156 supermercado Las Marías Market o mandar CV al 0221-223-0681.
Se solicita peluquero/a profesional, experiencia en coloración, balayage, reflejos, mechas. Enviar CV y fotos de trabajos realizados a: taiaraborges2020@gmail.com.
Se solicita personal masculino para puesto de mantenimiento y limpieza industrial, en los días sábado por la tarde y domingo por la mañana. Enviar curriculum a: curriculumlamet@gmail.com.
Solicito empleada 20/30 años p/almacén centro Los Hornos t/tarde, enviar CV c/foto y zona de residencia. Wsp. 221-454-1390.
Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor y cajera (menos de 30 años).
