La Ciudad

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana que se publican en los clasificados de EL DIA

25 de Octubre de 2025 | 17:08

Si estás en búsqueda laboral, el diario EL DIA actualiza todos los días su listado de ofertas de trabajo en La Plata y la Región, con oportunidades para distintos rubros y niveles de experiencia.

En los clasificados de EL DIA, disponibles tanto en la edición impresa como en la versión digital, se publican avisos de comercios, pymes y empresas locales que buscan incorporar nuevo personal.

Hay propuestas para puestos administrativos, de ventas y atención al público, además de empleos en logística, mantenimiento, servicios técnicos y oficios especializados.

Lo mejor: podés consultar el listado completo y postularte de forma gratuita, contactando directamente a cada empleador a través de los datos que figuran en los avisos.

Empresa de internación domiciliaria solicita pediatra para la zona de  Parque Saavedra, interesados enviar CV a:  ssaludrecursoshumanos@gmail.com.

Se solicita enfermera profesional con experiencia y conocimiento  comprobable en para hogar geriátrico, enviar CV a:  residencialargaestadiarle@gmail.com.


Ayudante de cocina full time, zona Gonnet y La Plata, experiencia  comprobable y referencias, adjuntar CV con foto, enviar por mail a:  busquedadelpersonal@gmail.com En asunto poner: ayudantge de  cocina.

Buscamos encargado de cocina para importante cervecería de  la ciudad, con experiencia en manejo de personal, comprobable,  enviar CV a: rrhhdmlaplata@gmail.com asunto: encargado cocina.

Centro de producción incorpora a su staff: jefe pastelería, ayudante  pastelero, maestro panadero, bachero. Enviar CV indicando puesto  a: centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Encargado restaurante, zona La Plata y zona Gonnet, full time, excluyente  experiencia comprobable en gastronomía y administración. Adjuntar  CV con foto y referencias, manejo de personal, buena presencia,  enviar por mail a: busquedadelpersonal@gmail.com En asunto  poner: encargado restaurante.

Mozo restaurante, zona Gonnet y La Plata, experiencia como mozo  comprobable y referencias, buena presencia, full time, adjuntar CV  con foto, enviar por mail a: busquedadelpersonal@gmail.com  En asunto poner: mozo restaurante.

Se busca personal de cocina, disponibilidad full time, que viva en  City Bell o alrededores. Mandar CV a:  perlacocinatiendajardin@gmail.com.

Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar  geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.

!!!!Necesito cajera, fiambrera y repositor c/exp., pres. 137 y 523  (supermercado).

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs,  conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito  (221-488-2522).

!!!Necesito cajera, fiambrera, repositor con exp. p/supermercado,  enviar CV Wsp. 11-5814-3121.

!!Carnicería “Don Joaquín” incorpora carnicero c/exp., presentarse  en calle 5 Nº 1377.

!!Necesito repositor, cajera y fiambrera c/exp. p/supermercado en  15 e/39 y 40, 46 e/22 y 23, 49 e/25 y 26.

Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante  comisión, carrera comercial. 221-573-7915.

Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen  y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión  previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel.  221-307-3150.

Buscamos vendedor para inmobiliaria básico + comisiones.  Buscamos personas dinámicas con experiencia en el rubro  inmobiliario. Captador, vendedor, buen manejo de PC, movilidad  propia: negociosinmobiliarios86@gmail.com.

BUSCO COLOCADOR DE MUEBLES MELAMINA, LAQUEADOS  CON EXPERIENCIA. WSP. 221-454-8711, ENVIAR CURRICULUM  Y TRABAJOS HECHOS.

Busco cortador carnicero, buena presencia, preferentemente joven,  despostador y atención al público, presentarse en “Carnes Otaran”  2 y 55.

Busco personal para desempeñar tareas de mecánico automotriz  inyección, mecánica, electrónica. Trabajo en blanco de lunes a  viernes. Curriculum al 221-556-9815 whatsapp o  ajrservicelaplata@gmail.com.

Carpintería de aluminio incorpora personal especializado. Importante  empresa del rubro incorpora a su equipo: carpinteros de aluminio,  vidrieros, herreros, colocadores. Se valorará experiencia comprobable,  responsabilidad y compromiso con la calidad del trabajo. Ofrecemos  excelente ambiente latoral y estabilidad. Enviar CV, referencias y  remuneración pretendida al mail:  cv.carpinteriadealuminio@gmail.com o al teléfono 221-399-8256.

Chica 18 a 21 años p/lijar y tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso  (excluyente) bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a  22.30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de supervisor  con experiencia, excluyente movilidad propia, interesados enviar  CV: distribuirorapnq@gmail.com.

Distribuidora de alimentos y productos varios, busca vendedor /  viajante con exp. comprobable y movilidad. Requisitos excluyentes.  Enviar CV a: sasilicaro@gmail.com.

EVAGIOVANI JOYAS, BUSCA REVENDEDORAS. MAIL:  evagiovani1@gmail.com POR TURNO. 221-572-0342.

Gigot cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión  previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel.  221-307-3150.

Hortícola Brecaro S.A. busca gerente administrativo/a para su sede  en Lisandro Olmos. Objetivo: liderar la gestión administrativa,  contable y financiera, asegurando procesos eficientes y soporte  estratégico. Requisitos: profesional en administración, contabilidad  o economía, con mínimo 5 años en posiciones similares, experiencia  en empresas productivas o agroindustriales, liderazgo, capacidad   analítica y comunicación efectiva. Excluyente: enviar remuneración  pretendida. CV a: infobrecaro@gmail.com.

Importante agencia busca chofer con registro profesional, buena  presencia para viajes de corta, mediana distancia, ambos turnos.  Enviar CV y registro a: +54 9 221-692-9633.

Necesita una cajera, todos los días y turnos, horario 9.00 a 13.30 y  17.00 a 21.30 hs., presentarse Camino General Belgrano Nº 3881.

Necesito carnicero completo, disponible para trabajar La Chacra,  2 e/45 y 46.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller). 221-545-1140.

Necesito fiambrera c/exp. t/mañana p/súper 133 e/49 y 50.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera,  fiambrera y repositor, de 18 a 25 años, tratar en el mismo.

Necesito peluquero/a con experiencia peluquería infantil.  221-613-6205.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad  de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic.  en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell,  incorpora médicos. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca ayudante de cocina, cajero/a, fiambrero/a, con experiencia  comprobable, para almacén de fiambres en City Bell, 467 y 148, El  Refugio, full time. Enviar CV y remuneración pretendida:  personas.elrefugio@gmail.com.

Se busca cocinera para hogar de adultos mayores. Enviar CV a:  recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

Se busca repositor 20-30 años, super Melanie D.73 Nº 2667.

Se necesita cajera de 19 a 28 años, turno tarde supermercado  Melanie Diag. 73 e/41 y 42 Nº 2667.

Se necesita cajera, super chino, 32 e/4 y 5.

Se necesita oficial y medio oficial chapista del automóvil. Llamar  al 221-463-1142.

Se necesitan repositores con experiencia y personal para depósito,  acercarse Av. 44 y 156 supermercado Las Marías Market o mandar  CV al 0221-223-0681.

Se solicita peluquero/a profesional, experiencia en coloración,  balayage, reflejos, mechas. Enviar CV y fotos de trabajos realizados  a: taiaraborges2020@gmail.com.

Se solicita personal masculino para puesto de mantenimiento y  limpieza industrial, en los días sábado por la tarde y domingo por  la mañana. Enviar curriculum a: curriculumlamet@gmail.com.

Solicito empleada 20/30 años p/almacén centro Los Hornos t/tarde,  enviar CV c/foto y zona de residencia. Wsp. 221-454-1390.

Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor  y cajera (menos de 30 años).

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana en La Plata
