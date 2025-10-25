Un grave incidente vial se registró en las últimas horas en la zona Oeste del Gran Plata, cuando los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux blanca chocaron contra un Volkswagen Vento azul en la esquina de 520 y 203, y luego intentaron escapar. El hecho derivó en una persecución policial que terminó varias cuadras más adelante.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió cuando la Hilux impactó al Vento en un semáforo y se dio a la fuga. Ante el alerta, personal policial montó un rápido operativo y logró interceptar el vehículo en 220 y 45.

Al identificar a los ocupantes —cuatro hombres y una mujer—, los efectivos constataron que todos se encontraban en evidente estado de ebriedad.

Como consecuencia del choque, una mujer y su hijo, que viajaban en el Volkswagen, sufrieron golpes y contusiones, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal médico.

La camioneta fue incautada y sus ocupantes quedaron imputados por lesiones culposas y conducción bajo los efectos del alcohol. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial La Plata, que ordenó las pericias y los test de alcoholemia correspondientes.