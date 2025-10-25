¡Qué peligro! Un vecino zafó por segundos de otra caída de mampostería en La Plata

La típica frase que se repetía en La Plata de "cuando camines mirá para abajo por las baldosas flojas" ahora es "también para arriba por la caída de escombros".

Este diario viene publicando en las últimas semanas distintos episodios con situaciones de peligros de derrumbes y caídas de mamposterías de balcones o edificios o casonas antiguas.

Este sábado, en medio de la tormenta, un vecino zafó por minutos de sufrir la caída de pedazos de revoques y ladrillos en la cabeza. Ocurrió en 10 entre 40 y 41 y un video captó la secuencia completa.

Una vecina de esa cuadra, le contó a EL DIA: "Terminó de caerse un caño de luz de las antiguas luminarias que cruzaban la calle, lo cual generó daños en el frente de mi domicilio, rompiendo la mampostería, cámara de seguridad que estaba en el lugar y la casa de la vecina. Con mucha suerte ya que no hubo gente lastimada".

"Quiero informar que el día 25 de marzo de este año presente ante la Municipalidad una denuncia sobre la inminente caída de ese caño ya que el mismo estaba atado a un cable, el cual quedo enganchado entre la rama de los árboles. Esto generaba constantes movimientos en el caño, especialmente cuando había tormentas. Llegando a quebrar la mampostería y esta última tormenta generó la caída", agregó.