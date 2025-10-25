Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

¡Qué peligro! Un vecino zafó por segundos de otra caída de mampostería en La Plata

Ocurrió en 10 entre 40 y 41

¡Qué peligro! Un vecino zafó por segundos de otra caída de mampostería en La Plata
25 de Octubre de 2025 | 18:08

Escuchar esta nota

La típica frase que se repetía en La Plata de "cuando camines mirá para abajo por las baldosas flojas" ahora es "también para arriba por la caída de escombros".

Este diario viene publicando en las últimas semanas distintos episodios con situaciones de peligros de derrumbes y caídas de mamposterías de balcones o edificios o casonas antiguas.

Este sábado, en medio de la tormenta, un vecino zafó por minutos de sufrir la caída de pedazos de revoques y ladrillos en la cabeza. Ocurrió en 10 entre 40 y 41 y un video captó la secuencia completa.

Una vecina de esa cuadra, le contó a EL DIA: "Terminó de caerse un caño de luz de las antiguas luminarias que cruzaban la calle, lo cual generó daños en el frente de mi domicilio, rompiendo la mampostería, cámara de seguridad que estaba en el lugar y la casa de la vecina. Con mucha suerte ya que no hubo  gente lastimada".

"Quiero informar que el día 25 de marzo de este año presente ante la Municipalidad una denuncia sobre la inminente caída de ese caño ya que el mismo  estaba atado a un cable, el cual quedo enganchado entre la rama de los árboles. Esto generaba constantes movimientos en el caño, especialmente cuando había tormentas. Llegando a quebrar la mampostería y esta última tormenta generó la caída", agregó.

 

LE PUEDE INTERESAR

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana

LE PUEDE INTERESAR

El tren Roca, con demoras en el ramal La Plata por una falla eléctrica
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO.- Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto

¿Cuántos milímetros de agua cayeron en La Plata durante el temporal? El ranking barrio por barrio

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Últimas noticias de La Ciudad

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana

El tren Roca, con demoras en el ramal La Plata por una falla eléctrica

VIDEO.- Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto

¿Cuántos milímetros de agua cayeron en La Plata durante el temporal? El ranking barrio por barrio
Policiales
La Plata: borrachos a bordo de una Hilux chocaron a un Vento, quisieron escapar y terminaron en una zanja
"Una farmacia oculta": allanan una estación de servicio en Ruta 6 por venta ilegal de medicamentos
Conmoción en Ensenada: hallan un feto en la puerta del Hospital Cestino 
VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana en La Plata
Espectáculos
VIDEO. Así anunció Rodolfo Barili en Telefe Noticias la venta del canal: ¿Quiénes son los nuevos dueños?
“Si lo pierdo todo, te mato”: la amenaza del novio a Lourdes de Bandana
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Información General
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 
Cambio climático: embarazadas, más vulnerables
Deportes
San Luis venció a San Cirano y accedió a la final por la permanencia del Top 14 de la URBA
Atención Pinchas y Triperos: confirman día y hora de Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
El dardo de Gallardo en medio de la crisis de River: "Cuando ganás están todos, cuando perdés no hay nadie"
Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba
La Lepra eliminó a River e hizo historia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla