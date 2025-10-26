Javier Milei le prometió estabilidad a los inversores

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
El presidente Javier Milei presentó ante inversores un panorama de proyectos energéticos, tecnológicos y productivos, en el que destacó acuerdos de YPF-ENI y mencionó el “proyecto Stargate” de OpenAI, mientras que agradeció el apoyo estadounidense y prometió estabilidad regulatoria.
Con una presentación orientada al mundo financiero, el mandatario aseguró que la Argentina “vive un punto de inflexión” y que “los fundamentos macro ya están sentados para una nueva ola de inversiones”.
Frente a un auditorio de banqueros y gestores de fondos, el mandatario anunció que su administración contabiliza proyectos de inversión “por más de U$S100.000 millones”, de los cuales “al menos la mitad ya están en ejecución”.
El detalle presentado ante J.P. Morgan incluyó más de U$S20.000 millones aprobados, otros U$S5.000 millones en revisión, U$S32.000 millones en etapa de presentación y anuncios recientes por U$S55.000 millones, entre ellos un acuerdo estratégico entre YPF y ENI para desarrollo energético y una referencia al “proyecto Stargate” de OpenAI, destinado a infraestructura tecnológica de última generación.
Milei vinculó ese flujo de capitales al clima de negocios derivado de las desregulaciones implementadas y de la reducción de cargas fiscales. “Los mercados premian la consistencia y la coherencia. Hemos demostrado ambas”, enfatizó.
Durante su discurso, el Presidente expresó un marcado alineamiento con Estados Unidos, al que definió como “socio estratégico y referente de libertad”. Sostuvo que la relación bilateral “se asienta en una comunidad de intereses y valores” y agradeció a J.P. Morgan “por confiar nuevamente en la Argentina”.
El mandatario reivindicó el papel del sector privado como motor del crecimiento. “El Estado no crea riqueza; la riqueza la generan quienes invierten, arriesgan y trabajan. Nosotros nos comprometemos a no estorbarlos”, dijo. Asimismo, anticipó que se trabaja en una reforma integral del mercado de capitales para potenciar el financiamiento productivo.
Con tono optimista, Milei afirmó que el país entró en la fase dos de crecimiento después del orden”, y prometió estabilidad regulatoria.
“Quien invierte hoy en la Argentina sabrá que las reglas no se cambiarán por decreto, sino que estarán protegidas por ley y por veto presidencial si fuera necesario”, remarcó el mandatario ante el auditorio.
