Argentina buscará revertir la condena por la expropiación de YPF

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno enfrentará el miércoles una audiencia decisiva en Nueva York, donde se discutirá la apelación del fallo que condenó a la Argentina a pagar U$S16.000 millones por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo. Los abogados del Estado, de la petrolera y del fondo Burford Capital -beneficiario de la sentencia- expondrán sus argumentos ante el tribunal de segunda instancia, que podría ratificar, reducir o anular el monto fijado por la jueza Loretta Preska.
La estrategia argentina apunta a revertir la condena dictada en 2023 o lograr una reducción sustancial del monto, que con los intereses acumulados equivale a la asistencia financiera que el país recibió de EE.UU. en 2018. En paralelo, continúa la apelación contra la orden de entregar acciones de YPF como parte del pago.
El panel que decidirá la suerte del caso está integrado por tres magistrados designados por gobiernos demócratas: José Cabranes (Bill Clinton), Denny Chin (Barack Obama) y Beth Robinson (Joe Biden). Cabranes ya intervino en litigios contra la Argentina, como el caso de los bonos en default que encabezó el fondo NML Capital.
La audiencia se realizará en el edificio judicial de Manhattan y no tiene plazos para una resolución, aunque los analistas estiman que el fallo podría conocerse recién a comienzos de 2026. Si la decisión resulta adversa, la Argentina recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU.
Por su parte, Burford Capital reiteró que mantiene la disposición a negociar y advirtió que el proceso podría extenderse hasta 2027. “Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad”, señaló el fondo, al tiempo que sugirió al país alcanzar un acuerdo para evitar un nuevo golpe financiero.
Los demandantes le recomendaron a la Argentina que negocie.
LE PUEDE INTERESAR
Javier Milei le prometió estabilidad a los inversores
LE PUEDE INTERESAR
Enroque de funcionarios, con más poder para Caputo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí