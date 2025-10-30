Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL 13 DE NOVIEMBRE

Estrenarán una serie sobre el caso Báez Sosa

Estrenarán una serie sobre el caso Báez Sosa

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 02:39
Edición impresa

El próximo 13 de noviembre, Netflix estrenará “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, un documental de tres episodios que reconstruye el brutal asesinato del joven en Villa Gesell, ocurrido el 18 de enero de 2020. La serie combina entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos condenados, junto con material de archivo y del proceso judicial, para ofrecer un relato detallado de los hechos y su impacto social.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la producción busca generar reflexión sobre la violencia en la sociedad argentina. El homicidio conmocionó a todo el país y, en 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores condenó a los principales implicados a prisión perpetua y a los partícipes secundarios a 15 años. En 2024, la Cámara de Casación confirmó las penas aunque modificó la calificación legal.

 

