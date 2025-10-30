Estrenarán una serie sobre el caso Báez Sosa

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
El próximo 13 de noviembre, Netflix estrenará “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, un documental de tres episodios que reconstruye el brutal asesinato del joven en Villa Gesell, ocurrido el 18 de enero de 2020. La serie combina entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos condenados, junto con material de archivo y del proceso judicial, para ofrecer un relato detallado de los hechos y su impacto social.
Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la producción busca generar reflexión sobre la violencia en la sociedad argentina. El homicidio conmocionó a todo el país y, en 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores condenó a los principales implicados a prisión perpetua y a los partícipes secundarios a 15 años. En 2024, la Cámara de Casación confirmó las penas aunque modificó la calificación legal.
