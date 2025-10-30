Asamblea: números y algo más en un presente caliente

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Se espera una gran cantidad de socios. No está en el orden del día hablar del presente futbolístico pero será inevitable. El oficialismo ya avisó que no irá a elecciones en noviembre
Con un primer llamado a las 18.00 y con inicio oficial desde las 19.00, Gimnasia llevará adelante en la sede social su Asamblea Anual Ordinaria en la que tratará Memoria, Balance y Presupuesto para el ejercicio en curso, en medio de una compleja situación con el equipo comprometido con el descenso y en la previa de las elecciones, de las que no participará el oficialismo.
Luego de los aspectos administrativos (designación de dos socios para firmar el Acta y lectura del acta de la Asamblea anterior), se procederá al informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio, se tratarán y votarán la Memoria y los Estados Contables hasta el pasado 30 de junio y se pondrá a la consideración de los asociados el Presupuesto de Recursos y Gastos para el período en curso.
Más allá de que el ejercicio arrojó un superávit de $ 4.022.179.754 (gracias a las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez), eso no se ve reflejado en la situación del club, que tiene deudas con jugadores, empleados y proveedores. Además, hubo un aumento del pasivo, que pasó de $ 13.542.600.640 el año pasado a $ 14.173.650.664, en total alrededor de 11.600.000 dólares según la cotización de la moneda estadounidense al 30 de junio.
Al margen de que la CD buscará exponer logros en el área obras (se invirtieron U$S 4.350.000), fúlbol juvenil y reducción de juicios (por ejemplo, se cerró el de Ángel Cappa después de 14 años), el talón de Aquiles -aceptado por la propia conducción en el texto de anuncio de su ausencia en la oferta electoral- es el fútbol, con el equipo otra vez en peligro de descenso luego de haberle ganado un desempate a Colón en 2023.
La Asamblea tendrá muchísimos cuestionamientos a la actual conducción del club y será el puntapié inicial de la campaña política, con varios precandidatos ya lanzados a pesar de las dificultades financieras que deberá afrontar la nueva conducción apenas asumidos.
Se espera una presencia de alrededor de 500 socios en la sede, en lo que será también preámbulo del acto eleccionario de fines de noviembre, cuando Gimnasia tendrá al sucesor de Mariano Cowen..
Además del final del juicio entablado por Juan Simón por la venta de Andrés Guglielminpietro que se saldó con el pago de 73.000 dólares, una cifra sensiblemente inferior al reclamo original, en este ejercicio se da cuenta del final del juicio de Ángel Cappa que -a la espera de la instancia de liquidación- se saldará con un pago total de $28.110.695, apenas un 2% de la cifra reclamada por el mencionado cuerpo técnico por su despido en 2011.
Por otra parte, el club informó que gasta entre transporte, hotelería, comidas y asistencia medica, U$S 1.440.000 por año para asistir a sus mas de 1900 deportistas, mientras que en Gastos de conservación y mantenimiento de sus 4 sedes se invirtieron U$S 630.000.
