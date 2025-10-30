Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La jornada de este jueves comenzó con una mañana fresca y algo ventosa en La Plata, marcada por temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, con el correr de las horas se espera una mejora en las condiciones: el sol irá ganando presencia y el ambiente se tornará más templado hacia la tarde, ofreciendo un repunte agradable tras el frío matinal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el jueves tendría probabilidad de lloviznas en la mañana, mejorando desde la tarde con cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el viernes regresaría el buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 9 y 23 grados.

El sábado se mantendría con buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.