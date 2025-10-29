Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

Comenzó el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias
Ante un consumo que se mantiene aletargado, el sector empresarial está redoblando sus esfuerzos, volcándose a estrategias de descuentos contundentes, tentadoras promociones y financiación en cuotas sin interés como principal motor para impulsar las operaciones. En este contexto, la edición 2025 del CyberMonday emerge como un evento crucial, ofreciendo una bocanada de oxígeno para los comercios y una ventana de beneficios inigualables para quienes buscan comprar a mejores precios.
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es la organizadora de esta cita anual, programada para los días 3, 4 y 5 de noviembre. Durante estas tres jornadas, los consumidores podrán acceder a ofertas en un extenso abanico de categorías. La lista incluye desde Electro y Tecnología, Viajes, Indumentaria, Deportes, y Muebles/Hogar, hasta nichos como Salud y Belleza, Supermercados y Gastronomía, e incluso Autos y Motos.
El objetivo de las cerca de 900 empresas participantes es más que ambicioso: se espera que logren multiplicar por entre tres y cinco su volumen habitual de transacciones. De hecho, la CACE estima que este evento de 72 horas condensa una cantidad de ventas equivalente a entre 9 y 15 días normales de operación comercial. En esta ocasión, la entidad ha puesto un énfasis particular en el papel fundamental que jugarán las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dentro de la movida.
Si bien las ofertas específicas están terminando de definirse, la referencia más cercana es el último Hot Sale, donde el descuento promedio rondó el 30%, con variaciones por rubro.
Gustavo Sambucetti, director de CACE, ha señalado una preocupación clave: la incertidumbre en torno al costo del financiamiento, dado el encarecimiento de las tasas de interés en los últimos meses. Sin embargo, la expectativa de cara al 3 de noviembre es alta, ya que el pago en cuotas sigue siendo la modalidad predilecta de los compradores argentinos.
El directivo también resaltó la solidez del ecosistema local frente a la competencia importada. Puso en valor dos grandes diferenciales: la eficiencia logística (el 41% de las entregas en el AMBA se concreta en menos de 24 horas) y la fortaleza financiera (el 80% de las compras con tarjeta de crédito se realiza en cuotas). A esto se suman las garantías para el consumidor, como la posibilidad de devolución o el botón de arrepentimiento.
Novedades para una experiencia de compra superior
Esta edición del CyberMonday no solo trae ofertas, sino también nuevas herramientas digitales diseñadas para simplificar la vida del comprador:
Sección “Al Toque”: Un espacio de personalización total. Permite filtrar ofertas por intereses, ver promociones en vivo, comparar precios, y acceder rápidamente a envíos gratis y ofertas recién lanzadas.
Cybot (Asistente de IA Conversacional): Un chatbot inteligente que ayuda a los usuarios a navegar el sitio oficial, consultar por marcas o productos específicos y recibir recomendaciones para encontrar justo lo que buscan.
Además, el sitio oficial ofrecerá la estructura ya conocida de grandes oportunidades:
Más de 15.000 MegaOfertas disponibles.
Secciones destacadas como MegaOfertas Top Estrella, MegaOfertas Bomba y la MegaOfertas Noche Bomba.
Filtros avanzados en MegaOfertas (cuotas sin interés, descuentos por volumen como 2x1/3x2, y ordenamiento por precio).
Ranking de Productos Más Clickeados.
El comercio electrónico sigue mostrando un crecimiento imparable en Argentina: en 2025, el 72% de los usuarios compró al menos un producto en línea en los últimos seis meses, lo que subraya la importancia creciente de este canal.
