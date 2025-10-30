Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De los 4.847 aspirantes en el 2024, la cifra se redujo a 4.167 este año. La baja natalidad y la organización familiar, posibles causas
Tanto en la Escuela Anexa “Joaquín V. González”, como en el Liceo “Víctor Mercante”, en el Colegio Nacional, en la Escuela Inchausti y en el Bachillerato Bellas Artes, todas instituciones que funcionan en la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-, la cantidad de estudiantes expectantes por ingresar descendió en el orden del 14 por ciento en comparación al año pasado.
El sorteo, para los 4.167 aspirantes a integrar alguna de las 549 plazas disponibles en los colegios de pregrado de la Universidad Nacional, se llevará adelante el 18 de noviembre desde las 9.
Ese día se determinará el futuro de los 2.384 aspirantes a la Escuela “J. V. González” o la “Anexa” cuya vacante es de 150 plazas, todas para el nivel inicial. También estarán alerta los 753 anotados al Colegio Nacional con 220 plazas disponibles.
En tanto, en el Liceo Víctor Mercante hay 485 anotados y 112 vacantes. En la Escuela Inchausti, las vacantes son 60. Por último, hay 545 aspirantes en el Bachillerato Bellas Artes para sólo 7 vacantes.
En términos concretos, son 4.167 estudiantes los aspirantes a ingresar el ciclo lectivo 2026, un 14 por ciento menos que el año pasado, cuando los inscriptos fueron 4.847. Entonces, se definieron por el azar las 595 vacantes disponibles.
La baja natalidad y cuestiones de índole familiar aparecen en una la lista de factores múltiples a analizar, según se interpreta en los colegios.
LE PUEDE INTERESAR
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
LE PUEDE INTERESAR
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Ana García Munitis, vicedirectora del Colegio Nacional expresó: “Creo que hay una conjunción de factores que provocan menos inscripciones”.
En este sentido, disgregó: “Podría pensarse la baja natalidad como un factor, pero no creo que todavía sea un signo para tener en cuenta en la escuela secundaria. También hay otros, como los factores económicos o los de organización familiar”, dijo y advirtió: “Muchas familias no logran que todos los hijos vayan a una misma escuela. Entonces, eso complica la dinámica familiar”.
El sorteo del martes 18 de noviembre se podrá seguir en directo vía streaming por la página oficial de la Universidad y los resultados estarán disponibles de forma inmediata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí