Se paralizan las delegaciones del PAMI en La Plata por una protesta por salarios

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Este jueves desde las 11, las delegaciones del PAMI, la obra social de los jubilados a nivel nacional, se paralizarán en La Plata y en todo el país en rechazo a la propuesta salarial del gobierno, informaron los distintos gremios del sector.
Los sindicatos convocaron para hoy a un cese de actividades a partir de las 11 "en rechazo a la “irrisoria propuesta salarial". Según calificaron, la oferta es "totalmente insuficiente".
En este marco el sector advirtió que se preparan "para una lucha que puede extenderse en el tiempo".
A raíz del conflicto por los sueldos, a lo largo de esta semana los empleados del PAMI realizaron cese de actividades parciales y este jueves apuntaban a profundizar el plan de lucha con actividades de difusión de cara a la comunidad.
Movilización en capital federal
Los trabajadores de PAMI nucleados en ATE se movilizarán hoy al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, en reclamo de un aumento salarial y en rechazo de las políticas de “ajuste” del Gobierno.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los empleados de la obra social “soportan más de un año de congelamiento salarial” y afirmó que el último incremento que hubo fue “en octubre del año pasado” con un 3,5%.
“En estos doce meses se ha deteriorado de manera grave el poder de compra de los ingresos”, agregó.
El ofrecimiento que hizo la gestión de Javier Milei en la última paritaria fue de un 0,8%, “luego de un año” de no recibir aumentos, denunció el gremio.
En la misma línea, Aguiar expresó que este recorte “no sólo afecta a los más de 12.000 trabajadores” sino que “impacta negativamente” en la atención de más de 5 millones de jubilados afiliados al instituto en todo el país.
ATE concentrará a las 12 junto a los sindicatos APPAMIA, SUTEPA y UTI en la sede central del PAMI, en Corrientes 655, para movilizar hacia el Ministerio de Desregulación, en avenida Roque Sáenz Peña 788. para rechazar las políticas de ajuste del Poder Ejecutivo, al denunciar que en lo que va del año más de 12.500 trabajadores de PAMI “ya perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”
