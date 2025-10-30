Bessent volvió a felicitar a Milei, envió un mensaje a los mercados y afirmó: "Esta es la última oportunidad"

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Tensa calma en Río de Janeiro tras la "Operación Contención", el operativo más letal en la historia de Brasil
Se paralizan las delegaciones del PAMI en La Plata por una protesta por salarios
Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El funcionario estadounidense publicó hoy un mensaje en redes sociales. "Su fortaleza y visión infunden esperanzas a una nueva generación de argentinos", afirmó
Escuchar esta nota
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a publicar un mensaje de felicitaciones al presidente Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas del domingo, al que calificó de "histórico", y también tuvo un mensaje para los mercados al decir que "deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026".
"Ayer, desde Corea del Sur, hablé con el presidente Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanzas a una nueva generación de argentinos", comienza el posteo en su cuenta en X.
Continúa remarcando que tras el liderazgo de Trump "el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026".
Además, asegura que "me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica", y cierra sosteniendo que "la política del presidente Trump de Paz a través del Fortalecimiento Económico va a transformar a América Latina, y espero volver a visitar Argentina muy pronto".
Esta mañana, el presidente Milei agradeció también a través de las redes sociales a Bessent "por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento".
También asegura que "esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad" para "impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", y cierra sosteniendo que "me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos".
LE PUEDE INTERESAR
Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores
LE PUEDE INTERESAR
Una interna de tres en el corazón de la Casa Rosada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí