Bessent volvió a felicitar a Milei, envió un mensaje a los mercados y afirmó: "Esta es la última oportunidad"

30 de Octubre de 2025 | 08:34

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a publicar un mensaje de felicitaciones al presidente Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas del domingo, al que calificó de "histórico", y también tuvo un mensaje para los mercados al decir que "deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026".

"Ayer, desde Corea del Sur, hablé con el presidente Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanzas a una nueva generación de argentinos", comienza el posteo en su cuenta en X.

Continúa remarcando que tras el liderazgo de Trump "el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026".

Además, asegura que "me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica", y cierra sosteniendo que "la política del presidente Trump de Paz a través del Fortalecimiento Económico va a transformar a América Latina, y espero volver a visitar Argentina muy pronto".

Esta mañana, el presidente Milei agradeció también a través de las redes sociales a Bessent "por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento".

También asegura que "esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad" para "impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", y cierra sosteniendo que "me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos".

