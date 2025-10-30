Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata

30 de Octubre de 2025 | 07:31

Un motociclista resultó con lesiones leves tras ser embestido por un móvil policial en el ingreso a una estación de servicio Axion, ubicada en la esquina de 7 y 511, en La Plata.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles cuando un patrullero perteneciente a la Comisaría Sexta impactó contra una motocicleta de 110 cilindradas que intentaba ingresar al playón de la estación.

Producto del choque, el conductor de la moto cayó al pavimento y debió ser asistido por personal del SAME, que llegó rápidamente al lugar. Según las primeras informaciones, el motociclista sufrió lesiones leves y fue trasladado para su atención médica preventiva.

En el sitio trabajaron también efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes con el fin de establecer las causas del siniestro.

