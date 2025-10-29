Con comienzo retrasado, Racing empata sin goles con Flamengo en la semi de la Libertadores

Racing empata sin goles con Flamengo por la segunda semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro, que comenzó a las 21.50 tras el retraso por la llegada tarde de la visita, se puede ver por Telefe y Fox Sports, mientras que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza.

La Academia busca hacer historia y dar vuelta la serie, para soñar con llegar al encuentro decisivo del certamen por segunda vez de su historia.

Además del retraso del plantel del Mengao para llegar al Cilindro, el show de pirotecnia de la hinchada local también complicó el inicio del partido hasta que se disipara el humo para mayor visibilidad del espectáculo.

En el comienzo del partido, a los 10 minutos del primer tiempo llegó la primera llegada de Flamengo cuando Araújo sacudió a distancia un remate que salió pegado a un palo.

Un minuto después, el arquero del Flamengo, Agustín Rossi, tuvo reflejos para despejar un tremendo cabezazo esquinado de Conechny.

A los 14', Cambeses llegó a tiempo para taparle el tiro a quemarropa a Guillermo Varela.

En 29', Léo Pereira despejó un intento desde afuera del área de Agustín Almendra y, en la continuidad de la jugada, el guardameta argentino descolgó un centro de Facundo Mura.

A los 32', Solari atacó la espalda de Guillermo Varela, controló un pelotazo largo, encaró a su marcador y, tras enganchar al medio, probó un derechazo que acarició el travesaño.

Un minuto después, Cambeses achicó a tiempo para evitar con su rostro el gol de Giorgian De Arrascaeta.

Formaciones de Racing y Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Luiz Araújo; y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (chileno).

VAR: Juan Lara (chileno).

Estadio: Presidente Perón.

Televisación: Fox Sports y Telefé.