Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

Un empleado del frigorífico de Gorina falleció anoche mientras realizaba tareas laborales en el sector de desposte del establecimiento ubicado en calle 501 y 159.

La víctima fue identificada como Sergio Paruchevki, de 53 años, casado y residente en La Plata.

Según información calificada, el hombre se descompensó súbitamente mientras trabajaba en el procesamiento de carne vacuna.

Así se conoció tras el testimonio de un compañero, quien lo encontró inconsciente y tendido en el suelo del área de trabajo. De inmediato, un enfermero del lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin éxito.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio SUMSA (unidad 65), cuyo personal constató el fallecimiento de Paruchevki en el lugar.

La Fiscalía N°7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, dispuso la preservación del área de trabajo y la realización de pericias de rigor para establecer las causas exactas del deceso. En principio, se investiga una muerte natural por posible descompensación, aunque no se descartan otras hipótesis hasta contar con los resultados de la autopsia.

La Policía Científica trabajó durante la madrugada en el frigorífico y confirmó que no hay cámaras privadas en el sector donde ocurrió el hecho. La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” e interviene también el Juzgado de Garantías N°6.