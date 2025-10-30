Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

La muerte de Yanet Rivero (32), desencadenada por algo que sucedió el martes a la madrugada dentro de una vivienda de Berisso, sigue despertando enormes dudas. Si bien de manera oficial no se comunicó la existencia de denuncias por cuestiones de violencia de género, se conocieron algunas versiones nacidas en el entorno de la víctima, que parecen apuntar al hombre con quien mantuvo su última relación afectiva. Esa persona casualmente estaba en la finca en el preciso instante en que estalló el incidente, que derivó en un incendio descontrolado.

Ambos terminaron quemados. Pero ella en el 95 por ciento de su superficie corporal, lo que es incompatible con la vida.

Si bien llegaron a trasladarla al hospital Mario Larraín de esa ciudad, en la mañana de ayer se informó de su deceso. Un final anunciado.

Rivero dejó tres hijos fruto de otra historia afectiva. Una adolescente y dos nenes más chiquitos. Por eso el enorme dolor que causó su partida, máxime en las circunstancias en las que se produjo. Con un gran sufrimiento físico de por medio.

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Joel Marcos Matías Salazar (35), un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la casa de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria.

La vivienda del horror / Web

Quien sí sobrevivió fue Salazar, quien al margen de las lesiones en su piel, estaría fuera de peligro.

En base a los últimos datos brindados por las fuentes consultadas, el hombre seguiría internado en el mismo nosocomio donde Rivero falleció.

¿Su relato se condice con la verdad material? Es lo que ahora intenta determinar la fiscal Virginia Bravo.

Para eso ordenó una serie de peritajes técnicos que serán claves para desentrañar tanto misterio.

Por ahora no hay ninguna orden de detención. ¿Puede haberla más adelante? Todo dependerá de las conclusiones de los expertos.

Por ejemplo, una de las tares encomendadas buscará determinar la existencia de combustibles líquidos y/o de acelerantes de la combustión en la escena del horror, a partir de los elementos secuestrados por los bomberos.

Después se tomarán distintas declaraciones testimoniales, que tendrán como objetivo conocer en detalle qué tipo de relación unía a Rivero con Salazar. Si había agresiones de por medio, amenazas, miedo y alguna medida cautelar vigente, como de prohibición de acercamiento.

De ser así, el contexto indiciario comenzaría a tallar en el ánimo de los investigadores. ¿Si ya no eran pareja, qué hacían juntos?

Como se sabe, la prueba de cargo en materia penal se puede construir con elementos concretos, directos, evidentes y suficientes para la acreditación de un hecho, como bien podría ser una filmación o un testigo presencial, aunque muchas veces es necesario descubrir lo acontecido a través de procesos de inferencia en la valoración de indicios.

Se trata de un mecanismo de apreciación indirecto, que debe estar razonado y volcado en cualquier resolución con lo utilice como factor atribuyente de responsabilidad.

De ahí que este caso muestra un final abierto.

Rivero era fanática de Estudiantes y muy seguidora del Pincha en cualquier oportunidad en la que le tocara jugar.

Sus redes sociales así lo demuestran y también que fue el canal más utilizado para expresar el dolor por su terrible partida (ver aparte).

En medio de un clima enrarecido, no son pocos los que sospechan que el brutal suceso en la construcción de la avenida 122, en el barrio Villa Progreso, nada tendría que ver con los dichos de Salazar.

Igualmente, todos se manejan con excesiva cautela y esperan que la Justicia brinde las respuestas ante tantos interrogantes.