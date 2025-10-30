Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales |ACTIVARON PERITAJES EN BUSCA DE LA VERDAD MATERIAL

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

En una casa ubicada en 122 entre 17 y 18, del barrio Villa Progreso de Berisso, una pareja fue encontrada con gravísimas quemaduras. La mujer perdió la vida y el hombre la acusa de haber iniciado el fuego. Crece la conmoción

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Yanet Rivero tenía 32 años

30 de Octubre de 2025 | 02:50
Edición impresa

La muerte de Yanet Rivero (32), desencadenada por algo que sucedió el martes a la madrugada dentro de una vivienda de Berisso, sigue despertando enormes dudas. Si bien de manera oficial no se comunicó la existencia de denuncias por cuestiones de violencia de género, se conocieron algunas versiones nacidas en el entorno de la víctima, que parecen apuntar al hombre con quien mantuvo su última relación afectiva. Esa persona casualmente estaba en la finca en el preciso instante en que estalló el incidente, que derivó en un incendio descontrolado.

Ambos terminaron quemados. Pero ella en el 95 por ciento de su superficie corporal, lo que es incompatible con la vida.

Si bien llegaron a trasladarla al hospital Mario Larraín de esa ciudad, en la mañana de ayer se informó de su deceso. Un final anunciado.

Rivero dejó tres hijos fruto de otra historia afectiva. Una adolescente y dos nenes más chiquitos. Por eso el enorme dolor que causó su partida, máxime en las circunstancias en las que se produjo. Con un gran sufrimiento físico de por medio.

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Joel Marcos Matías Salazar (35), un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la casa de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria.

LE PUEDE INTERESAR

Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría

LE PUEDE INTERESAR

Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli

La vivienda del horror / Web

Quien sí sobrevivió fue Salazar, quien al margen de las lesiones en su piel, estaría fuera de peligro.

En base a los últimos datos brindados por las fuentes consultadas, el hombre seguiría internado en el mismo nosocomio donde Rivero falleció.

¿Su relato se condice con la verdad material? Es lo que ahora intenta determinar la fiscal Virginia Bravo.

Para eso ordenó una serie de peritajes técnicos que serán claves para desentrañar tanto misterio.

Por ahora no hay ninguna orden de detención. ¿Puede haberla más adelante? Todo dependerá de las conclusiones de los expertos.

Por ejemplo, una de las tares encomendadas buscará determinar la existencia de combustibles líquidos y/o de acelerantes de la combustión en la escena del horror, a partir de los elementos secuestrados por los bomberos.

Después se tomarán distintas declaraciones testimoniales, que tendrán como objetivo conocer en detalle qué tipo de relación unía a Rivero con Salazar. Si había agresiones de por medio, amenazas, miedo y alguna medida cautelar vigente, como de prohibición de acercamiento.

De ser así, el contexto indiciario comenzaría a tallar en el ánimo de los investigadores. ¿Si ya no eran pareja, qué hacían juntos?

Como se sabe, la prueba de cargo en materia penal se puede construir con elementos concretos, directos, evidentes y suficientes para la acreditación de un hecho, como bien podría ser una filmación o un testigo presencial, aunque muchas veces es necesario descubrir lo acontecido a través de procesos de inferencia en la valoración de indicios.

Se trata de un mecanismo de apreciación indirecto, que debe estar razonado y volcado en cualquier resolución con lo utilice como factor atribuyente de responsabilidad.

De ahí que este caso muestra un final abierto.

Rivero era fanática de Estudiantes y muy seguidora del Pincha en cualquier oportunidad en la que le tocara jugar.

Sus redes sociales así lo demuestran y también que fue el canal más utilizado para expresar el dolor por su terrible partida (ver aparte).

En medio de un clima enrarecido, no son pocos los que sospechan que el brutal suceso en la construcción de la avenida 122, en el barrio Villa Progreso, nada tendría que ver con los dichos de Salazar.

Igualmente, todos se manejan con excesiva cautela y esperan que la Justicia brinde las respuestas ante tantos interrogantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mensajes de profundo dolor desde las redes sociales
Multimedia

Yanet Rivero tenía 32 años

La vivienda del horror / Web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Estudiantes define el once para el domingo

Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar

Villalba y Panaro se perfilan para jugar
Últimas noticias de Policiales

Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría

Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli

Fallo clave por el triple crimen narco en Varela

Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
La Ciudad
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional
Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
En un barrio de Romero hasta acarrean el agua
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla