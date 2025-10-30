Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta al cierre de esta edición, no había recibido ninguna invitación de parte de Casa Rosada para participar del encuentro que tendrá lugar hoy y que estará encabezado por el presidente Javier Milei. Ya lo había adelantado el lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Vamos a convocar a todos aquellos que no tengan la cabeza formateada por el kirchnerismo”. Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario provincial.
En caso de haber llegado el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, encargado de hacer las invitaciones, el gobernador Kicillof tenía intenciones de participar. “Sí, vamos a ir”, expresaron fuentes bonaerenses consultadas.
Desde la victoria del 7 de septiembre pasado en las elecciones de Buenos Aires, el gobernador provincial aseguró en varias oportunidades que esperaba el llamado de Milei, por lo que si es incluido en la reunión de los distritos tiene la intención de ir.
En el grupo de descartados quedaron los gobernadores, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja).
