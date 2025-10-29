Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
29 de Octubre de 2025 | 18:42

Elecciones, dólar, corrupción, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo, pero, a veces, agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

- Tengo fobia a... Desde barcos abandonados hasta payasos, los miedos o traumas de los platenses

- "No me llame, mandame un audio": por qué ya casi nadie atiende el teléfono

- Tu pelo habla por vos: señales, cuidados y cuándo preocuparse

- Del glamour al barro: famosos que apostaron a una carrera política

- Ser madre o padre hoy y tener un hijo con menos de 20 años

- Vivir más y mejor: seis puntos claves para saber cómo llegar a los 100 años

- Recuperación activa: la clave para rendir más sin romperse

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

