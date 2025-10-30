EEUU-China: tierras raras, aranceles y soja

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
PAUL WISEMAN
Estados Unidos y China no van a resolver todos los problemas que los dividen antes de que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnan hoy en Busan, Corea del Sur. Pero es probable que logren suficiente progreso en el control de China sobre minerales estratégicos, los controles de exportación estadounidenses y otros problemas espinosos para calmar los mercados financieros y evitar que su rivalidad cause más daño económico por ahora.
“Están tratando de llegar a algún tipo de distensión. No hay pretensión de que vayan a alcanzar un gran acuerdo que resuelva todo en la relación”, señaló Jeff Moon, un exfuncionario comercial y diplomático de Estados Unidos que ahora dirige la consultoría China Moon Strategies.
Los dos países enviaron señales tranquilizadoras durante el fin de semana de que un acuerdo estaba más cerca.
El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, dijo a los periodistas que Washington y Beijing habían alcanzado un “consenso preliminar”. El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, comentó que había “un marco muy exitoso”.
El propio Trump expresó confianza, diciendo que los funcionarios chinos “quieren hacer un trato y nosotros queremos hacer un trato”.
Antes de las conversaciones en Kuala Lumpur, Malasia, durante el fin de semana, los negociadores estadounidenses y chinos se habían reunido previamente cuatro veces este año: en Ginebra en mayo, Londres en junio, Estocolmo en julio y Madrid en septiembre, pero solo habían logrado alcanzar una tregua para evitar la escalada de aranceles y un vago “marco” de acuerdo, sin nada de sustancia.
Cuando surgieron nuevas tensiones a principios de este mes, Trump había amenazado con imponer otro arancel del 100% a los productos chinos el 1 de noviembre, además de un ya alto 57,6%, según cálculos de Chad Bown del Instituto Peterson de Economía Internacional.
