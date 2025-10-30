Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad |BUSCAN QUE EN LOCALIDADES HAYA UNA PARADA CADA 400 METROS

Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos

Elevó el proyecto del pliego de concesión del nuevo sistema de transporte. Prevé más unidades y mayor alcance a los barrios

Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos
30 de Octubre de 2025 | 03:08
Edición impresa

El gobierno de Julio Alak elevó ayer al Concejo Deliberante el proyecto del nuevo sistema de transporte público para la Ciudad. La iniciativa elaborada por el Ejecutivo comprende la ampliación de los recorridos de las líneas municipales en los barrios y la incorporación de más de 70 nuevas unidades, para aumentar las frecuencias.

El proyecto elaborado por la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a cargo de Sergio Resa, será presentado formalmente el próximo lunes. Sin embargo, ya se anticipó que implicará el progresivo cambio de recorridos de las lìneas Este, Oeste, Norte y Sur, y una penetración en las localidades por las que se espera incrementar el uso del micro hasta en un 13 por ciento, en los próximos dos años.

Luego de tomar estado parlamentario, el proceso continuará con el análisis del expediente por parte de los concejales, su tratamiento en comisión y su posterior aprobación en el recinto. Tras su sanción, el Ejecutivo estará habilitado a llamar a licitación pública por 10 años, un trámite que se extenderá por más de un mes. Por lo tanto, el debut del nuevo sistema sería en febrero.

Según pudo saber EL DIA, el plan prevé mejoras en todas las sonas desde el inicio de la nueva concesión. Y enfatizará los recorridos por las principales avenidas de toda la zona urbana, de forma paulatina.

“La idea es que, en forma complementaria con las líneas provinciales, para acceder a una parada de micros no haya que caminar más de 400 metros”, explicó Resa ayer a este diario.

De busca que, de este modo, en los próximos dos años se incorporen como usuarios unas 75.000 personas. Actualmente, el sistema de transporte público es usado por el 32 por ciento de los platenses, pero se busca que, optimizándolo, se alcance el 45 por ciento.

LE PUEDE INTERESAR

Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros

LE PUEDE INTERESAR

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua

De esta manera, se apuntará a reducir el tiempo promedio actual de viaje de los pasajeros de 45 minutos a menos de 30, como “meta inicial”.

El nuevo diagrama, indicaron, acompañará el nuevo plan de ordenamiento territorial urbano, con el desarrollo de obras de infraestructura con avenidas con tres carriles de circulación vehicular con ramblas centrales de 2,5 que ya se están ejecutando y semaforización inteligente; y la consolidación de arterias que priorizan el transporte público.

Además, el nuevo sistema prevé la modernización del 20 por ciento de la flota actual, con la incorporación de más de 70 unidades 0 kilómetro en el transcurso de los próximos siete años. Además, se incorporarán coches eléctricos, híbridos y a gas de bajas emisiones.

Respecto de la ampliación de los recorridos, se estima su incremento en el 10 por ciento de los kilómetros que las líneas de micros recorren actualmente, extendiendiéndose en todas las localidades.

CONECTIVIDAD Y CONTROL

El nuevo pliego de concesión del servicio contempla, además, el desarrollo de una aplicación gratuita municipal que brindará a los pasajeros información sobre arribos a las paradas, frecuencias, horarios y recorridos. Le herramienta, se adelantó, podrá ser usada en todos los teléfonos o a través de la web.

Además, se establecerá un control obligatorio online por GPS de la flota, con centralización de datos en la municipalidad y dispositivos en todas las unidades, que servirá para el control conjunto con la Universidad.

Por otra parte, se indicó que se implementará un observatorio de la movilidad en conjunto con las universidades para la mejora permanente en el plazo de la concesión, ajustando recorridos, paradas, frecuencias y tecnologías.

Colectiveras
Según trascendió, el pliego contemplará una cláusula que establece el cupo de género. Por lo tanto, se estima que progresivamente el plantel de conductores de micros se integre en un 30 por ciento por mujeres.
Pasajeros
En septiembre de este año la secretaría de Planeamiento mmunicipal registró 4.072.000 viajes en los micros de las líneas municipales y 3.999.000 en las de las líneas provinciales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados a la espera de que ABSA solucione el “desastre” que les dejó en la vereda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Villalba y Panaro se perfilan para jugar

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Últimas noticias de La Ciudad

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional

Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla