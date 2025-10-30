El Banco Central promete comprar reservas en 2026

Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Argentina dispuso alerta máxima en la frontera con Brasil tras el infierno de 132 muertos en Río
El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: los videos de los robos de la banda del Cronos
Juicio al ‘Demonio’ García: quienes son los futbolistas que tienen que declarar en el debate
Confirmaron la fecha 15: día y hora para Tigre vs Estudiantes, Gimnasia vs Vélez y el Superclásico
VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia
Racing no pudo embocar a Flamengo y quedó afuera de la Libertadores
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado
En Gimnasia, Zaniratto evalúa dos variantes para visitar a River en el Monumental
Estudiantes, frente a un compromiso de alto riesgo: qué se juega ante Boca el domingo
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
"No tuvimos ningún conflicto": Alejandro Orfila, tras la abrupta salida de Gimnasia
VIDEO. Revuelo en una escuela de la Región: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Central (BCRA) le abrió ayer las puertas a un nuevo proceso de compra de reservas que se pondría en marcha el año próximo y que le permitiría además propiciar una remonetización de la economía. Así lo expuso ante inversores el vicepresidente Vladimir Werning, quien adelantó que si se recupera la demanda de dinero con un repunte de la actividad, esto permitiría la recompra de divisas emitiendo pesos sin necesidad de estirilizarlos.
En rigor, se trata de una presentación que Werning encabezó semanas atrás en Washington, pero que la entidad difundió recién ayer y -por ahora- solo en su versión en inglés.
Además de intentar llevar calma a los mercados, los dichos del vice del Central parecen anticipar, de alguna manera, una renegociación de las metas suscriptas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la tenencia neta del BCRA está unos US$8500 millones por debajo de lo pactado con el organismo crediticio.
La presentación de Werning, titulada “La Evolucion del Régimen de Agregados Monetarios en Argentina: de la Estabilización (2024) y la Transición de Régimen (2025), a la Remonetización Impulsada por la Demanda (2026+) y Conducente a la Acumulacion de Reservas”, fue difundida en la misma jornada en la que el Gobierno decidió renovar menos del 60% de la deuda en pesos que le vence, por lo que el viernes leberaría al mercado unos $4,5 billones, según estimaron analistas.
Según anunció la Secretaría de Finanzas, en la licitación de ayer adjudicó $6,867 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones. Esto significa un rollover de 57,18% sobre los vencimientos del día de la fecha.
De este modo, el Gobierno enfrentó su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas en una licitación en la que el Tesoro Nacional apuntaba a financiamiento para renovar deuda por $12 billones.
LE PUEDE INTERESAR
Argentina apeló el fallo contra YPF en EE UU
LE PUEDE INTERESAR
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Según analistas, la estrategia “refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero, y la emisión debería cubrir estas necesidades”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí