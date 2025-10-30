Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |EL JEFE DE ESTADO LOS RECIBIRÁ A LAS 17 EN EL SALÓN NORTE DE LA CASA ROSADA

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

El Presidente busca abrir una nueva etapa de diálogo tras las elecciones. Algunos ya confirmaron su presencia, otros mantienen la duda y varios no fueron convocados

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

El presidente javier milei busca reeditar una foto de este estilo / Web

30 de Octubre de 2025 | 03:40
Edición impresa

Con el impulso del resultado electoral del domingo, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores provinciales a una reunión hoy a las 17 en la Casa Rosada. El objetivo, según fuentes oficiales, es abrir una nueva etapa de diálogo político tras los comicios y avanzar con reformas de peso, como la tributaria y la previsional que impulsa el Ejecutivo.

La idea es preparar las condiciones políticas para avanzar con esas iniciativas que Milei considera que son clave para su programa de gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, iniciaron los contactos con los mandatarios provinciales. El listado inicial incluía entre 15 y 17 gobernadores, aunque hacia la tarde de ayer la expectativa en el Ejecutivo era alcanzar más asistentes.

La convocatoria guarda similitudes con el Pacto de Mayo firmado en julio de 2024 en Tucumán, que contó con 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En esa oportunidad se ausentaron cinco mandatarios peronistas y el santacruceño Claudio Vidal, afectado entonces por una ola polar en su provincia. Hasta ayer, su participación en esta nueva cita seguía en duda.

Desde Casa Rosada indicaron que “la lista final aún no está cerrada” y que continúan las gestiones. Milei planteó que el llamado al diálogo tendrá como límite al “populismo”, lo que anticipa la exclusión de algunos dirigentes opositores.

LOS AUSENTES Y LOS “PENDIENTES”

Entre los descartados figura el bonaerense Axel Kicillof, con quien el presidente mantiene un fuerte enfrentamiento político (ver aparte).

LE PUEDE INTERESAR

Una interna de tres en el corazón de la Casa Rosada

LE PUEDE INTERESAR

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Tampoco fueron convocados Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni Gildo Insfrán (Formosa). En cambio, el pampeano Sergio Ziliotto recibió la invitación y confirmó su presencia. “Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar y fijar políticas que contengan a todos”, dijo el mandatario, que destacó la necesidad de discutir el Presupuesto y avanzar con reformas “sin quitarle nada a nadie”.

QUIÉNES ESTARÁN

Milei adelantó tras su discurso post electoral que buscará acuerdos con los “actores racionales, pro-capitalistas”, en alusión a los oficialismos provinciales y aliados de La Libertad Avanza y del macrismo. Por eso se espera la presencia de Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis).

También confirmaron su asistencia Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El neuquino Rolando Figueroa enviará como representante a la diputada Zulma Reina, mientras que Vidal prevé designar a un delegado.

Entre los peronistas, el tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en confirmar su participación: “Estoy citado para el jueves a las 17. Del peronismo también van Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Ya pasaron las elecciones, ahora hay que ver en qué podemos colaborar con la Nación”, afirmó el mandatario.

También estarán presentes Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

DETALLES DEL ENCUENTRO

La reunión se realizará en el Salón Norte del primer piso de la Casa Rosada. Milei estará acompañado por Guillermo Francos, Lisandro Catalán y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros funcionarios.

La imagen busca reeditar, con nuevos protagonistas y en un clima político distinto, la foto del Pacto de Mayo de 2024.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar

Villalba y Panaro se perfilan para jugar

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Últimas noticias de Política y Economía

Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"

Una interna de tres en el corazón de la Casa Rosada

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla