Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |IDENTIFICÓ VÍNCULOS ENTRE EMPRESARIOS ALLEGADOS AL GOBIERNO DE MILEI

$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso

$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 03:33
Edición impresa

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA identificó vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol, relacionados con la criptoestafa difundida en febrero de este año desde la cuenta del presidente Javier Milei.

En la reunión del martes, donde estuvieron presentes los bloques de Coalición Cívica (CC), Democracia para Siempre (fracción de la UCR) y Unión por la Patria (UxP), se confirmó la existencia de “una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron US$ 59.992 a una cuenta de Novelli” previamente vinculado a la estafa de la criptomoneda.

“La nueva información revela como, dos meses antes de $LIBRA, los mismos socios realizaron una operatoria similar con el crypto-activo $KIP en la que también se involucró el Presidente en su promoción y difusión”, indicaron.

Después de que los miembros de los bloques opositores exigieran la presencia en el Congreso de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, para ser interrogada por la Cámara baja, se conoció el fallo firmado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que ratificó la resolución del Juez Marcelo Martínez De Giorgi, acerca de que los funcionarios “no pueden ser llevados al recinto por medio de la fuerza pública”.

Para finalizar, desde el informe difundido por diputados de la comisión, aseguraron que la investigación llevada a cabo indica que “parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens KIP” y que, a pesar de la merma en el valor de KIP tras su lanzamiento, “Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA” y presentó KIP Protocol “como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para pymes”.

“Es necesario recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la ‘empresa’ Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron KIP junto a Javier Milei y Julian Peh”, concluyeron.

LE PUEDE INTERESAR

Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados

LE PUEDE INTERESAR

Causas contra Espert se investigarán por separadas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar

Villalba y Panaro se perfilan para jugar

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Últimas noticias de Política y Economía

Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

Una interna de tres en el corazón de la Casa Rosada

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla