Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano

Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
29 de Octubre de 2025 | 08:55

Escuchar esta nota


El paquete, que había sido despachado desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (CABA) con destino a Comodoro Rivadavia (Chubut), fue detectado durante una inspección de rutina. Gracias al uso de un escáner portátil, los efectivos notaron "formas irregulares" y movimientos dentro del envío, lo que activó las alarmas.

Al abrir la caja en presencia de testigos, la sorpresa fue mayúscula: los tres reptiles estaban acondicionados para el viaje, ocultos en el interior de botellas plásticas. Esta maniobra de ocultamiento buscaba eludir los controles, violando la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que penaliza el transporte y la comercialización no autorizada de animales.

El gecko casero tropical, de entre 12 y 13 centímetros, es conocido por su dieta insectívora (cucarachas, mosquitos) y su capacidad para prosperar en entornos urbanos. Sin embargo, representa una amenaza ecológica por ser una especie invasora, capaz de desplazar a la fauna autóctona si es liberada en la naturaleza.

Los lagartos quedaron inmediatamente a disposición de la Oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en Río Negro, para garantizar su bienestar y definir su futuro conforme a las regulaciones vigentes en materia ambiental.

Las autoridades aprovecharon el incidente para lanzar una advertencia sobre la grave amenaza ecológica que implica el tráfico y la posterior liberación de fauna exótica sin los debidos permisos y controles sanitarios, instando a la población a evitar estas prácticas.

