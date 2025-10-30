A los 62 años falleció Alfredo Nicolás Mieri, lo que generó muestras de hondo pesar para su familia y allegados.

“Pelo”, tal como le decían sus seres queridos, había nacido el 25 julio 1963 en La Plata.

Pasó su infancia en el barrio Nirvana de City Bell, donde su padre fue uno de los pioneros, una experiencia que marcó la idiosincrasia familiar.

Hijo de María Marta Giavi, maestra y de Jorge Raúl “Negro” Mieri, profesor de Bellas Artes, fue el mayor de los hermanos (Florencia, Inés, Juan y Margarita).

Creció y compartió su vida rodeado de sus hermanos, amigos y sus 27 primos.

Cursó su educación inicial y primaria en el entonces “Centro Pedagógico” -institución que su madre cooparticipó en la fundación- y continuó sus estudios secundarios en la Escuela Tecnológica ENET Nº 4.

A lo largo de toda su vida perteneció a la Unión Cívica Radical, llegando a presidir el Comité de City Bell y participando activamente desde la línea Renovación y Cambio.

Trabajó durante 20 años en el Juzgado Nº 25 de la Provincia y en los últimos quince, formó parte de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de La Plata.

Fue padre de Juan Nicolás Mieri, quien cursa la carrera de diseño multimedial.

Hincha fanático de Estudiantes de La Plata desde el ‘68, pasión que compartió con sus padres, hermanos y primos maternos, y que luego transmitió a su hijo.

Fundó y sostuvo el comedor de niños “Los Principitos de City Bell”. Además, colaboró con el Hogar del Padre Cajade, donde enseñó a los jóvenes el oficio de plomero.

Disfrutó del encuentro con sus amigos, la vida en el campo y también de la actividad náutica.

Padrino de muchos ahijados y de otros tantos que lo adoptaron a él como tal. Sus seres queridos lo recuerdan como una persona alegre y generosa. Fue un pilar familiar. Considerado un incondicional, decidido a hacer más linda la vida a su alrededor, haciendo hasta lo imposible por ayudar en todo lo que pudiera.