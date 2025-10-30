Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

Estudiantes y Boca tienen un historial desparejo pero en los últimos años la situación ha cambiado. Al menos en la década el Pincha tiene mejor cosecha que el Xeneize.

La última vez que se vieron las caras fue el 26/8 del año pasado y empataron 1-1. Ganaba Boca pero el Pincha lo empató con Edwuin Cetré. Y le anularon un gol en el descuento a Luciano Giménez muy polémico.

En la Copa de la Liga 2024 ganó Estudiantes el partido que había sido suspendido por el episodio de Javier Altamirano. Fue 1-0 con el tanto de Javier Correa. Luego lo eliminó en semifinales en definición por penales tras igualar 1-1.

En el medio se jugó el partido semifinal por la Copa Argentina 2023 con triunfo del Pincha por 3-2 con el gol de Guido Carrillo y dos de Mauro Boselli en el segundo tiempo,

La última derrota se produjo el 13 de marzo de 2022 por la Copa de la Liga de ese año. Un domingo por la noche el equipo que dirigía Ricardo Zielinski cayó 1-0 con un gol del peruano Luis Advíncula a los 9 minutos del complemento. Fue el partido en el cual la familia de Marcos Rojo subió videos burlándose porque esa noche el Pincha perdió un largo invicto. Además del lateral derecho el otro verdugo de Estudiantes fue el arquero Agustín Rossi, que le atajó un penal a Leandro Díaz en el primer tiempo, con el partido todavía igualado.

Un año antes se habían visto en UNO pero post pandemia y sin público. Ganó Estudiantes 1-0 con el gol de Fabián Noguera de cabeza. Fue el final del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo. Ese equipo que dirigía el Ruso Zielinzki empezaba a convertirse en una pesadilla para el Xeneize y los demás clubes grandes.

Para atrás en el tiempo que remitirse al 2018 para encontrar otro partido de Boca como visitante ante el Pincha, pero ya en el estadio de Quilmes. Fue por la Superliga el 20 de agosto y lo ganó Estudiantes 2-0 con los goles de Fabián Noguera de cabeza y otro de Matías Pellegrini, una contra perfecta que terminó en gol. Con muchos juveniles el equipo del Chino Benítez se regaló un buen triunfo.

En la última fecha de la Superliga 2017, Boca derrotó al Pincha en la cancha de Quilmes. el gol lo anotó Wilmar Barrios a los 30 minutos del segundo tiempo. El partido fue muy parejo y Mariano Pavone tuvo dos remates en el palo. El Xeneize era el único puntero del torneo.

Ese mismo año ya se habían enfrentado pero en el estadio Único. Estudiantes, con Nelson Vivas de DT, era protagonista y cedió a sus jugadores Juan Foyth y Santiago Ascacibar al seleccionado Sub 20 recién luego del partido que terminó 0-0. Se fueron en helicóptero.

En 2016 jugaron el 17 de mayo y Estudiantes lo pasó por arriba. Chocaron un equipo que peleaba y otro que utilizó suplentes. Ganó Estudiantes 3-1 con dos goles de Gastón Fernández y otro de Lucas Viatri.