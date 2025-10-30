Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Racing no pudo embocar a Flamengo y quedó afuera de la Libertadores
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En UNO, Quilmes o el estadio Único logró buenos resultados. Incluso hasta cuando fue local en cancha neutral
Estudiantes y Boca tienen un historial desparejo pero en los últimos años la situación ha cambiado. Al menos en la década el Pincha tiene mejor cosecha que el Xeneize.
La última vez que se vieron las caras fue el 26/8 del año pasado y empataron 1-1. Ganaba Boca pero el Pincha lo empató con Edwuin Cetré. Y le anularon un gol en el descuento a Luciano Giménez muy polémico.
En la Copa de la Liga 2024 ganó Estudiantes el partido que había sido suspendido por el episodio de Javier Altamirano. Fue 1-0 con el tanto de Javier Correa. Luego lo eliminó en semifinales en definición por penales tras igualar 1-1.
En el medio se jugó el partido semifinal por la Copa Argentina 2023 con triunfo del Pincha por 3-2 con el gol de Guido Carrillo y dos de Mauro Boselli en el segundo tiempo,
La última derrota se produjo el 13 de marzo de 2022 por la Copa de la Liga de ese año. Un domingo por la noche el equipo que dirigía Ricardo Zielinski cayó 1-0 con un gol del peruano Luis Advíncula a los 9 minutos del complemento. Fue el partido en el cual la familia de Marcos Rojo subió videos burlándose porque esa noche el Pincha perdió un largo invicto. Además del lateral derecho el otro verdugo de Estudiantes fue el arquero Agustín Rossi, que le atajó un penal a Leandro Díaz en el primer tiempo, con el partido todavía igualado.
Un año antes se habían visto en UNO pero post pandemia y sin público. Ganó Estudiantes 1-0 con el gol de Fabián Noguera de cabeza. Fue el final del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo. Ese equipo que dirigía el Ruso Zielinzki empezaba a convertirse en una pesadilla para el Xeneize y los demás clubes grandes.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes define el once para el domingo
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva cierra su año ante Argentinos
Para atrás en el tiempo que remitirse al 2018 para encontrar otro partido de Boca como visitante ante el Pincha, pero ya en el estadio de Quilmes. Fue por la Superliga el 20 de agosto y lo ganó Estudiantes 2-0 con los goles de Fabián Noguera de cabeza y otro de Matías Pellegrini, una contra perfecta que terminó en gol. Con muchos juveniles el equipo del Chino Benítez se regaló un buen triunfo.
En la última fecha de la Superliga 2017, Boca derrotó al Pincha en la cancha de Quilmes. el gol lo anotó Wilmar Barrios a los 30 minutos del segundo tiempo. El partido fue muy parejo y Mariano Pavone tuvo dos remates en el palo. El Xeneize era el único puntero del torneo.
Ese mismo año ya se habían enfrentado pero en el estadio Único. Estudiantes, con Nelson Vivas de DT, era protagonista y cedió a sus jugadores Juan Foyth y Santiago Ascacibar al seleccionado Sub 20 recién luego del partido que terminó 0-0. Se fueron en helicóptero.
En 2016 jugaron el 17 de mayo y Estudiantes lo pasó por arriba. Chocaron un equipo que peleaba y otro que utilizó suplentes. Ganó Estudiantes 3-1 con dos goles de Gastón Fernández y otro de Lucas Viatri.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí