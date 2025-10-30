Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |DE BUENOS AIRES A WALL STREET, LAS PANTALLAS SE TIÑERON DE NÚMEROS VERDES

El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones

La cotización oficial se alejó de los $1.500 y se vendió a $1.460. Con los bonos en alza, el riesgo país perforó los 700 puntos básicos

El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones

Las acciones argentinas se disparan desde el lunes / Web

30 de Octubre de 2025 | 03:37
Edición impresa

Tras el rebote del martes, que lo dejó a las puertas de los $1.500, el dólar volvió a desacelerarse ayer para bajar a niveles poselectorales. El mayorista cayó $35,73, hasta los $1.437,70, lo que lo alejó del techo de la banda de $1.495. Mientras que en el Banco Nación el tipo de cambio también retrocedió para cerrar en los $1.460 para la venta y en el promedio de los bancos, la cotización minorista que releva diariamente el Banco Central quedó en $1.464,40.

Además, la buena recepeción del mercado al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo quedó de manifiesta en el precio de las acciones y los bonos, que continuaron con su rally alcista. Como el resto de las cotizaciones, los financieros también se tomaron un respiro y el MEP descendió 0,6%, hasta los $1.469,47. En tanto que el contado con liquidación operó estable en $1.485,68.

La tendencia bajista se replicó en el mercado informal, donde el dólar blue bajó $10, hasta $1.460.

Del mismo modo, hubo desplomes generalizadas en el segmento de futuros, con descensos de hasta 2,5% en los contratos para marzo de 2026 y un tipo de cambio que para fin de año se estima en $1.515, un valor similar al del viernes preelectoral.

De esta manera, las cotizaciones del dólar volvieron a recorrer la senda depreciadora que interrumpieron el martes, cuando se recalentaron por el cierre de posiciones del bono D31O5, atado al tipo de cambio oficial.

“La jornada del martes estuvo marcada por una inyección considerable de pesos a través de la recompra de títulos en moneda local por parte del Banco Central y por D31O5, que generó presiones alcistas sobre el tipo de cambio oficial y los contratos de dólar futuro, producto del desarme de posiciones sintéticas. De este modo, observamos que el movimiento del tipo de cambio responde principalmente a flujos puntuales de la jornada y no a un cambio en los fundamentos económicos tras la victoria del oficialismo en los comicios del pasado domingo”, analizaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

Pese a la buena señal del mercado, advierten sobre la necesidad de acumular reservas

 

Desde Max Capital, en tanto, sumaron que “las bandas cambiarias serán extendidas y solo se revisarían luego de varios días puestas a prueba”, a la par que advirtieron por la falta de reservas: “El Gobierno aparentemente hizo ayer (por el martes) un intento tímido de comprar dólares. Idealmente, debería implementarse un programa de compra de reservas, aunque sea modesto”.

Y agregó: “El Gobierno parece confiar en que la mayoría de los recursos para los pagos de deuda provendrán de préstamos privados o, si fuera necesario, del swap de divisas con Estados Unidos ya firmado. Sin embargo, los inversores prefieren una acumulación genuina de reservas antes que deuda de corto plazo con bancos”.

ACCIONES, BONOS Y RIESGO PAÍS

Junto con la baja del dólar, las acciones, tanto en Buenos Aires como en Wall Street, revalidaron la carrera alcista que tomó impulso tras los resultados elecorales que se conocieron el domingo. Algo que llevó a que algunos grupos financieros acumularan subas superiores al 70% entre el lunes y ayer. La buena racha alcanzó también a los bonos soberanos, lo que permitió que el riesgo país, medido por el J.P. Morgan, se consolidara por debajo de los 700 puntos básicos.

En este contexto, el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en alza, y la mayoría de los papeles locales (ADRs) que cotizan en Wall Street operaron con subas.

En Nueva York, lideraron disparándose hasta 13,7% las acciones de Edenor, seguidas de Grupo Supervielle (9%), Pampa Energía (5,5%), Central Puerto (5,3%) y Grupo Financiero Galicia (5,1%). Como parte de esta racha positiva, en los primeros tres días de la semana poselectoral Grupo Supervielle acumuló más de 71,1% de suba, seguido de Edenor (64,9%) y Galicia (55,4%), entre otras importantes subas.

El optimismo contagió a los títulos en dólares, que avanzaron hasta 2,3% encabezados por el Bonar 2035, seguido del Bonar 2038 (1,9%), el Bonar 2030 (0,8%) y el Global 2030 (0,5%). Esto redundó en una baja del riesgo país que, de acuerdo a la medición de J.P. Morgan, se ubicó en los 673 puntos básicos.

Entre los analistas, si bien destacaron la buena respuesta del mercado al triunfo libertario, advirtieron por la necesidad de “acomodar cuestiones cambiarias y monetarias”, y de “acumular reservas”, a la par que hicieron hincapié en la importancia de que el Gobierno acerque posiciones con Gobernadores y tenga capacidad de negociación con el Congreso.

Por su parte, el S&P Merval registró un incremento del 4,9% en el día, hasta los 2.801.880,41 puntos. Las mayores subas estuvieron encabezadas por Sociedad Comercial Del Plata (18,97%), Ternium (13,74%) y Bolsas y Mercados (13,36%). Solo Telecom terminó en rojo al caer 1,52%.

