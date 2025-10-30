El hijo en una semifinal: el padre y el tío, en prisión

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Racing no pudo embocar a Flamengo y quedó afuera de la Libertadores
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de una sumatorias de episodios delictivos en diferentes sectores de La Plata, agentes de la Policía local lograron desarticular a “La banda del Cronos gris”. Eso pasó hace varios días, pero ahora se conoció que los dos detenidos son el padre y el tío del mediocampista de Racing, Agustín Almendra.
Ambos familiares continúan presos, mientras el futbolista avanza con su carrera deportiva. Anoche por ejemplo jugó la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Flamengo de Brasil. Una dicotomía imposible de no resaltar.
Ambos sujetos, que empleaban una modalidad delictiva que acecha a diferentes sectores de la Región y puso en alerta a vecinos y autoridades, cayeron el pasado 7 de octubre a metros de la Estación de Gonnet.
Respecto del padre del deportista, su lista de antecedentes incluye causa por lesiones, desobediencia, robo e infracción a la ley de drogas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí