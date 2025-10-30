El hijo en una semifinal: el padre y el tío, en prisión

Luego de una sumatorias de episodios delictivos en diferentes sectores de La Plata, agentes de la Policía local lograron desarticular a “La banda del Cronos gris”. Eso pasó hace varios días, pero ahora se conoció que los dos detenidos son el padre y el tío del mediocampista de Racing, Agustín Almendra.

Ambos familiares continúan presos, mientras el futbolista avanza con su carrera deportiva. Anoche por ejemplo jugó la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Flamengo de Brasil. Una dicotomía imposible de no resaltar.

Ambos sujetos, que empleaban una modalidad delictiva que acecha a diferentes sectores de la Región y puso en alerta a vecinos y autoridades, cayeron el pasado 7 de octubre a metros de la Estación de Gonnet.

Respecto del padre del deportista, su lista de antecedentes incluye causa por lesiones, desobediencia, robo e infracción a la ley de drogas.