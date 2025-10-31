Arranca un juicio oral muy pesado en Chaco

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue asesinada en Chaco, empezará hoy y ya se conformó el jurado popular, mientras que la madre de la víctima sostuvo que “la esperanza es lo último que se pierde”.

El jurado popular estará conformado por 12 integrantes titulares que se dividen entre 6 hombres y 6 mujeres, además de 8 suplentes designados, en caso de que se encuentre algún ausente o se genere algún tipo de imprevisto.

El juicio tendrá inicio entonces este viernes 31 de octubre y las audiencias se trasladarán al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia (Juan B. Justo 42), donde se desarrollarán hasta el 20 de noviembre incluido, de 8 a 17.

Según fuentes judiciales, primero se producirán las lecturas de las acusaciones, en la que cada una de las partes dará lugar a su postura. Asimismo, se prepararon las primeras cinco declaraciones testimoniales, de las cuales aún se desconocen sus identidades.

Las audiencias se llevarán adelante, por lo menos, durante tres semanas y a su fin se emitirá un veredicto.

En la causa y en base a los delitos por los que se lo juzgará, cabe la posibilidad de que César Sena se enfrente a prisión perpetua por ser autor del femicidio.

Los detenidos y principales imputados, Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, serán trasladados al cabo de unas horas, junto a los cuatro acusados por encubrimiento, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y los partícipes Fabiana González con su pareja Gustavo Obregón.

Gloria Romero, madre de la víctima, sostuvo que “la esperanza es lo último que se pierde” y afirmó que aguarda por la sentencia de cadena perpetua para la familia acusada.

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena.

Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Este caso está rodeado de muchas presiones, por el poder simbólico y real que tienen los imputados, a partir de sus vinculaciones políticas.