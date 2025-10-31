Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales |En un clima de presiones

Arranca un juicio oral muy pesado en Chaco

Después de tres jornadas tensas, quedó conformado el jurado que definirá culpabilidades en el crimen de Cecilia Strzyzowski

Arranca un juicio oral muy pesado en Chaco

Cecilia Strzyzowski

31 de Octubre de 2025 | 04:12
Edición impresa

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue asesinada en Chaco, empezará hoy y ya se conformó el jurado popular, mientras que la madre de la víctima sostuvo que “la esperanza es lo último que se pierde”.

El jurado popular estará conformado por 12 integrantes titulares que se dividen entre 6 hombres y 6 mujeres, además de 8 suplentes designados, en caso de que se encuentre algún ausente o se genere algún tipo de imprevisto.

El juicio tendrá inicio entonces este viernes 31 de octubre y las audiencias se trasladarán al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia (Juan B. Justo 42), donde se desarrollarán hasta el 20 de noviembre incluido, de 8 a 17.

Según fuentes judiciales, primero se producirán las lecturas de las acusaciones, en la que cada una de las partes dará lugar a su postura. Asimismo, se prepararon las primeras cinco declaraciones testimoniales, de las cuales aún se desconocen sus identidades.

Las audiencias se llevarán adelante, por lo menos, durante tres semanas y a su fin se emitirá un veredicto.

En la causa y en base a los delitos por los que se lo juzgará, cabe la posibilidad de que César Sena se enfrente a prisión perpetua por ser autor del femicidio.

LE PUEDE INTERESAR

Aparecieron más restos humanos en Entre Ríos

LE PUEDE INTERESAR

Un detenido acusado por un brutal asesinato

Los detenidos y principales imputados, Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, serán trasladados al cabo de unas horas, junto a los cuatro acusados por encubrimiento, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y los partícipes Fabiana González con su pareja Gustavo Obregón.

Gloria Romero, madre de la víctima, sostuvo que “la esperanza es lo último que se pierde” y afirmó que aguarda por la sentencia de cadena perpetua para la familia acusada.

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena.

Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Este caso está rodeado de muchas presiones, por el poder simbólico y real que tienen los imputados, a partir de sus vinculaciones políticas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

El escrutinio definitivo ratificó resultados

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de Policiales

Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero

El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad

El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma

Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
La Ciudad
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Amplia agenda platense para celebrar Halloween
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
En Acerías Berisso, otra vez tensión
Deportes
Fue una Asamblea caliente y bochornosa
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer
Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Central y Riestra buscan seguir en lo más alto de la Zona B
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla