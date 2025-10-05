Bomberos de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en las alturas

José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado en medio del escándalo por vínculos con Fred Machado
Bomberos voluntarios de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en la zona de 417 entre 143 y 144, tras un llamado de los vecinos. El animal se encontraba “en lo más alto” de un árbol.
Tras varios minutos de trabajo y el ascenso de personal de bomberos voluntarios, el gatito fue puesto a salvo y los vecinos agradecieron la intervención.
Finalmente, la mascota se reencontró con su vecina. Según indicaron, está sano y salvo.
