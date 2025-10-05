Bomberos de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en las alturas

Bomberos voluntarios de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en la zona de 417 entre 143 y 144, tras un llamado de los vecinos. El animal se encontraba “en lo más alto” de un árbol.

Tras varios minutos de trabajo y el ascenso de personal de bomberos voluntarios, el gatito fue puesto a salvo y los vecinos agradecieron la intervención.

Finalmente, la mascota se reencontró con su vecina. Según indicaron, está sano y salvo.