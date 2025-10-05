Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí visitaron a Scout en el Parque Ecológico

En la jornada de ayer, los Bomberos voluntarios de Arturo Seguí, brindaron una capacitación a los integrantes del grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Elisa, en las instalaciones del Parque ecológico municipal, en Camino Centenario y 426.

Los temas que trataron fueron prevención de incendios en el hogar, primeros auxilios, y busqueda y rescate, finalizando con una práctica arrojando agua.

La jornada también incluyó reconocimiento de materiales y equipos, por lo que concluyó siendo una linda reunión educativa.