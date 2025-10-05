Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Niveles de arsénico en el agua de La Plata: el proyecto para detectarlo a través de un mapa interactivo

Niveles de arsénico en el agua de La Plata: el proyecto para detectarlo a través de un mapa interactivo
5 de Octubre de 2025 | 16:57

Escuchar esta nota

En La Plata y alrededores se detectaron niveles de arsénico en el agua que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación, que representa un riesgo para la salud pública, movilizó a especialistas y legisladores a pedir un seguimiento más riguroso de la calidad del agua en la región.

En respuesta a esta problemática, la diputada bonaerense Sabrina Sabat presentó un proyecto de ley para la creación de un Mapa Interactivo de Arsénico en el Agua. Se pretende contar con una herramienta pública, gratuita e irrestricta que permita monitorear de forma constante y actualizada los niveles de arsénico y otros contaminantes en todo el territorio provincial.

"La problemática de la presencia de arsénico en agua destinada a consumo humano es una crisis sanitaria silenciosa que afecta a vastas regiones de nuestro país y en particular a la provincia de Buenos Aires", explicó. El proyecto apunta a visibilizar una situación que muchas veces pasa desapercibida pero que puede tener consecuencias graves para la salud de la población.

La misma se apoya en un reciente informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que reveló que numerosas localidades del país presentan concentraciones de arsénico superiores a las tolerables. En ese relevamiento, la provincia de Buenos Aires se posicionó entre las más afectadas del país.

En el caso puntual de La Plata, el estudio del ITBA identificó cuatro puntos con niveles de arsénico que superan lo recomendado, aunque sin llegar a valores considerados críticos. Las zonas comprendidas incluyen sectores del Casco Urbano, Gonnet y City Bell, con concentraciones que varían entre 12 y 26 partes por billón (ppb), dentro del rango de precaución. El nuevo mapa permitiría integrar datos oficiales y académicos para construir un monitoreo dinámico de la calidad del agua, tanto de red como de pozos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Estudiantes y Barracas empataron 1 a 1 con la justicia deportiva envuelta en las peores sospechas

Domingo lluvioso en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo en lo que resta del día?

La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV

Uno por uno

Una hipoteca que saldrá cara para todos los argentinos

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Últimas noticias de La Ciudad

Domingo lluvioso en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo en lo que resta del día?

Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí visitaron a Scout en el Parque Ecológico

VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
Espectáculos
Thiago Medina dejó terapia intensiva: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano
El cruce de Elba Marcovecchio y la hija de Jorge Lanata en los Martín Fierro: "Fue super oscuro"
Elba Marcovecchio habló de Jorge Lanata en la mesa de Mirtha Legrand: “Me pesa el término 'viuda'”
Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Policiales
Bomberos de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en las alturas
Dos accidentes en la Ruta 2 dejaron un saldo de cuatro heridos
Horror en Moreno: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su hijastro de cuatro años
Múltiples operativos en La Plata para prevenir las caóticas caravanas de motos
Un choque en 13 y 32 dejó un vehículo sobre la vereda y tres heridos
Deportes
Boca golea 3 a 0 a Newell's y se trepa a la cima de la Zona A
Estudiantes y Barracas empataron 1 a 1 con la justicia deportiva envuelta en las peores sospechas
LOS GOLES. Estudiantes vs Barracas Central: Guido Carrillo y Candia para el empate
Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Información General
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla