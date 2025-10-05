José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado en medio del escándalo por vínculos con Fred Machado

Estudiantes y Barracas empataron 1 a 1 con la justicia deportiva envuelta en las peores sospechas
José Luis Espert confirmó a través de sus cuentas oficiales que se baja de la candidatura a diputado, en medio del escándalo por los vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado. Esto sucedió tras un fin de semana movilizado para el gobierno de Javier Milei, que se resistía a esta decisión.
“Por la Argentina, doy un paso al costado”, comenzó el comunicado de Espert. “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, siguió.
“Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, añadió.
Espert insistió: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.
Y concluyó: “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.
POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO— José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.
En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…
Vale recordar que José Luis Espert quedó envuelto en un escándalo luego de confirmar él mismo que recibió US$ 200.000 del empresario narco Fred Machalo por una asesoría de una empresa que no conocía, trabajo que finalmente no realizó, añadió en su descargo.
Todo esto sucede a menos de veinte días de las elecciones del 26 de octubre, donde Espert es candidato a diputado nacional. En su lugar podría aparecer Diego Santilli. El escándalo se destapó luego de una denuncia de Juan Grabois por los supuestos vínculos del funcionario libertario con el empresario investigado por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
José Luis Espert, en primer lugar, negó estas denuncias, luego aseguró que solo había visto a Machado pocas veces. Más tarde, contó que recibió dinero de una empresa a la que llegó por recomendación de Machado, pero luego se comprobó a través de documentos que el empresario investigado era parte de esta empresa.
Pero no fue todo. Este fin de semana estuvo lejos de calmar las aguas. Por un lado, el viernes Espert estuvo en la quinta de Olivos y ayer, sábado, habló en Radio Mitre y lloró acusando a Grabois de la angustia que esto le provocó.
El escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el empresario detenido Federico "Fred" Machado se ha convertido en un "nuevo cisne negro para el oficialismo que amenaza con perforar incluso su núcleo duro". Así lo define una nueva encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que revela el demoledor impacto que el caso está teniendo sobre la imagen del gobierno de Javier Milei.
El sondeo, realizado a nivel nacional, muestra que una abrumadora mayoría de la sociedad ve con malos ojos el escándalo, no cree en la defensa del candidato y exige su renuncia.
Los datos de la encuesta, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, son contundentes y reflejan un rechazo generalizado a la figura de Espert y al manejo de la crisis por parte del oficialismo.
Impacto negativo en el Gobierno: El 76,3% de los argentinos considera que el caso Espert tiene un impacto negativo sobre la gestión de Javier Milei.
Defensa poco creíble: La explicación pública que dio el diputado libertario es "no creíble" para el 68,6% de los encuestados. Solo un 27,9% le cree.
Rechazo a su inocencia: El 63,7% está en desacuerdo con la frase "Espert es inocente".
Pedido de renuncia: El 62,9% de los consultados opina que Espert debería renunciar a su candidatura a diputado nacional.
Imagen por el suelo: La imagen personal del candidato de La Libertad Avanza se desplomó a un 71,4% de negativa, con apenas un 26,4% de positiva.
Estos números confirman que el escándalo ha escalado más allá de una simple denuncia de campaña para convertirse, según la propia consultora, en uno de los principales factores de la caída en la aprobación del Gobierno y del pesimismo de cara a las elecciones del 26 de octubre.
