Un choque en 13 y 32 en La Plata dejó un vehículo sobre la vereda y tres heridos

Un accidente de tránsito tuvo lugar este domingo en la intersección de las avenidas 13 y 32, en La Plata, el mismo sitio donde hace tan solo una semana se registró un episodio similar que involucró a un poste de señalización. Esta vez, el impacto terminó con uno de los rodados encima del cordón peatonal.
Los protagonistas fueron un Fiat Palio y un Toyota Etios. El primero quedó detenido en el centro del cruce, mientras que el segundo terminó a pocos metros de ingresar a un local comercial. La fuerza del encontronazo generó preocupación entre los vecinos de la zona.
En el interior del Etios viajaban una integrante de la fuerza policial provincial, su padre y su hermana. Todos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del SAME, que los derivó a la clínica Ipensa con distintos niveles de dolor físico.
Tras el episodio, se inició una investigación judicial bajo la figura de "lesiones culposas" para esclarecer las circunstancias del caso y establecer posibles responsabilidades. Las pericias buscarán determinar cómo se desarrollaron los hechos.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
