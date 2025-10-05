Un choque en 13 y 32 en La Plata dejó un vehículo sobre la vereda y tres heridos

Un accidente de tránsito tuvo lugar este domingo en la intersección de las avenidas 13 y 32, en La Plata, el mismo sitio donde hace tan solo una semana se registró un episodio similar que involucró a un poste de señalización. Esta vez, el impacto terminó con uno de los rodados encima del cordón peatonal.

Los protagonistas fueron un Fiat Palio y un Toyota Etios. El primero quedó detenido en el centro del cruce, mientras que el segundo terminó a pocos metros de ingresar a un local comercial. La fuerza del encontronazo generó preocupación entre los vecinos de la zona.

En el interior del Etios viajaban una integrante de la fuerza policial provincial, su padre y su hermana. Todos sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del SAME, que los derivó a la clínica Ipensa con distintos niveles de dolor físico.

Tras el episodio, se inició una investigación judicial bajo la figura de "lesiones culposas" para esclarecer las circunstancias del caso y establecer posibles responsabilidades. Las pericias buscarán determinar cómo se desarrollaron los hechos.