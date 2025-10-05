Múltiples operativos en La Plata para prevenir las caóticas caravanas de motos

Un choque en 13 y 32 en La Plata dejó un vehículo sobre la vereda y tres heridos
Un choque en 13 y 32 en La Plata dejó un vehículo sobre la vereda y tres heridos
VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
Estudiantes sin margen de error enfrenta a Barracas: hora, formaciones y tv
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1
Domingo lluvioso en La Plata: ¿cómo seguirá el tiempo en lo que resta del día?
La Campora es la oposición de Kicillof y de los intendentes con los que no quiere coordinar la campaña
Triple crimen de Varela: buscan a tres sospechosos más y se habla de un total de al menos 15 implicados
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí visitaron a Scout en el Parque Ecológico
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de una caravana que generó caos y descontrol en las primeras horas del sábado, en la última madrugada se registraron controles en diferentes puntos de La Plata para prevenir y aminorar el paso de los rodados por avenidas centrales.
De esa manera, como respuesta a los constantes reclamos vecinales por las caravanas de motociclistas, que circulan en grupo haciendo maniobras peligrosas y generan un enorme ruido, la Secretaría de Seguridad de La Plata desplegó un amplio operativo durante la noche del sábado. El objetivo principal fue evitar aglomeraciones de motos en zonas consideradas conflictivas.
Así, los móviles de la dependencia realizaron guardias preventivas en distintos sectores de la Ciudad e impidieron la presencia masiva de motociclistas en las rutas habituales por las que suelen pasar estas “caravanas”. En paralelo, se reforzó la vigilancia en el Parque Alberti 25 y 38, donde se habían detectado motos que realizaban maniobras peligrosas y provocaban explosiones con los rodados.
Como resultado del operativo, las autoridades incautaron cuatro motocicletas que estaban involucradas en esos recorridos y maniobras. Según informaron desde la Secretaría, los controles continuarán en distintos barrios para prevenir nuevos desbordes, fortalecer la convivencia urbana y garantizar mayor tranquilidad para los vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí