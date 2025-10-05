Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Múltiples operativos en La Plata para prevenir las caóticas caravanas de motos

Múltiples operativos en La Plata para prevenir las caóticas caravanas de motos
5 de Octubre de 2025 | 15:40

Escuchar esta nota

Luego de una caravana que generó caos y descontrol en las primeras horas del sábado, en la última madrugada se registraron controles en diferentes puntos de La Plata para prevenir y aminorar el paso de los rodados por avenidas centrales. 

De esa manera, como respuesta a los constantes reclamos vecinales por las caravanas de motociclistas, que circulan en grupo haciendo maniobras peligrosas y generan un enorme ruido, la Secretaría de Seguridad de La Plata desplegó un amplio operativo durante la noche del sábado. El objetivo principal fue evitar aglomeraciones de motos en zonas consideradas conflictivas.

Así, los móviles de la dependencia realizaron guardias preventivas en distintos sectores de la Ciudad e impidieron la presencia masiva de motociclistas en las rutas habituales por las que suelen pasar estas “caravanas”. En paralelo, se reforzó la vigilancia en el Parque Alberti 25 y 38, donde se habían detectado motos que realizaban maniobras peligrosas y provocaban explosiones con los rodados. 

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron cuatro motocicletas que estaban involucradas en esos recorridos y maniobras. Según informaron desde la Secretaría, los controles continuarán en distintos barrios para prevenir nuevos desbordes, fortalecer la convivencia urbana y garantizar mayor tranquilidad para los vecinos. 

 

