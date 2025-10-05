Estudiantes vs Barracas Central.- El Pincha empata sin goles ante el Guapo en UNO

Múltiples operativos en La Plata para prevenir las caóticas caravanas de motos
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Con la continuidad de Román Gómez en un puesto que parecía asegurado para Eric Meza, quien regresó con gol en el Parque Independencia de Rosario, Estudiantes salió a buscar el triunfo ante Barracas Central en su estadio UNO.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Fabricio Pérez.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Jonatan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Jonatan Candia, Gonzalo Morales.
Hora: 16.30
TV: TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa
Estadio: UNO
Fotobaires
