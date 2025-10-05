Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El mensaje de Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura: "La Argentina siempre está por encima de la personas"
5 de Octubre de 2025 | 18:55

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei aseguró hoy que “garantizar el cambio es más importante que cualquier” dirigente, al hacerse eco del mensaje que publicó José Luis Espert para bajarse de su candidatura.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, aseguró el mandatario nacional en su cuenta de X.

En esa línea, el mandatario continuó: "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros". Finalmente, aseguró: "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

La saga de la candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

El ex candidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. En un claro desafío, afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado en medio del escándalo por vínculos con Fred Machado

Milei concentra su presencia en la campaña: encabeza actos en cinco provincias y viaja a Estados Unidos
