Thiago Medina dejó terapia intensiva: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano

Thiago Medina dejó terapia intensiva tras el impactante accidente que sufrió en su motocicleta y lo dejó en grave estado. Luego de tres operaciones y varios días de angustia, el ex Gran Hermano “respira solo” y ya está en una sala común.

Medina ya no necesita asistencia respiratoria y avanza en su recuperación, acompañado de Daniela Celis y toda su familia. Además, ya se comunica con su entorno, a 20 días del incidente automovilístico.

Dora Agüero, directora del Hospital de Moreno, aseguró: “Se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”. Una buena señal es que ya se alimenta por sus propios medios.

Thiago Medina fue sometido a tres operaciones a lo largo de estos veinte días y se sobrepuso a costillas fracturadas que dañaron sus pulmones, lesiones en el bazo, páncreas e hígado, politraumatismos y hemorragias. “El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, consideró la autoridad del hospital bonaerense.