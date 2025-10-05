LOS GOLES. Estudiantes vs Barracas Central: Guido Carrillo y Candia para el empate

A los 33, Guido Carrillo recogió un rebote en la puerta del área y desde afuera, con tiro bajo, superó el esfuerzo de Ledesma. Otra vez Carrillo facturando en la red adversaria ratificando su enorme importancia en el funcionamiento del equipo.

A los cinco minutos Barracas llegó al empate mediante un cabezazo de Candia. Fue luego de un buen desequilibrio de Ruíz por la izquierda y de una intervención de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez. Todo Estudiantes reclamó falta del delantero platense, el árbitro Arasa, en plena comunicación con el VAR, decidió convalidar el gol que generó mucha bronca en toda la concurrencia.