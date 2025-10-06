¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."

Fede Bal suma una nueva mujer del medio a su larga lista de conquistas. En las últimas semanas, el actor fue tapa de los portales por su vínculo con Evelyn Botto, por mostrarse a los besos con una movilera en el after party de los Martín Fierro y ahora, por ser captado en una cita con la hija de un reconocido periodista.

En Infama, Karina Iavícoli habló sobre el tema y mostró la foto que compromete al actor con una misteriosa mujer. La panelista mencionó que tuvo una charla con la involucrada y que ella reconoció el vínculo con el hijo de Carmen Barbieri.

"Vamos a usar el término 'pareja'. Yo hablé con una de ellas, con la que se encuentra a comer. Ella es hija de un periodista muy muy conocido, que tuvo un divorcio escandaloso", mencionó para que el panel adivine de quien estaba hablando. Finalmente, Laura Ubfal adivinó que se trata de la hija de Alexis Puig.

"Ella es Victoria Puig. Le escribí. Me lo reconoció. No le pone título, porque saben que él es un hombre muy abierto. Ella es preciosa. Es locutora, trabaja en la Rock&Pop. Me pareció una chica super amable contestando y haciéndose cargo", reveló.

Habló la hija del periodista vinculada con Fede Bal

Más tarde la joven decidió no ocultarse sobre lo que comentan en los medios y habló en Soy tan biutiful (Pop Radio), programa conducido por Sebastián “Pampito” Perello y “La Barby”. “La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo”, mencionó. Además, reveló que se conocieron a través de la app de citas Bumble, donde normalmente la mujer es la que da el primer paso.

Lejos de sugerir que están en “comienzos de una relación”, como mencionaban los medios que tocaron el tema, la locutora fue muy sincera con su relación con Bal: “No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch… Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto”. Y agregó: “Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo superlibre”.