Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla

A la altura de las calles 480 y 152, en la localidad de Joaquín Gorina, una mujer de 32 años vivió una pesadilla cuando su expareja, con quien llevaba a los dos hijos menores de edad a un cumpleaños, decidió no dejarla bajar de su camioneta.

Siempre de acuerdo a la denuncia, una vez que lo menores quedaron en el lugar del festejo, el hombre emprendió el viaje de regreso, empezó a discutir con la mujer y al menos le habría aplicado un golpe de puño en el rostro, que le provocó una herida sangrante en la nariz.

Acto seguido, según fuentes judiciales, “aprovechando la situación de vulnerabilidad y el estado de conmoción, le sustrajo un celular”.

Se supo que, poco después, temiendo por su seguridad física, la víctima alcanzó a bajarse del rodado y buscó refugio en una vivienda de la zona, mientras el hombre, bajo insultos, emprendió la retirada.

Al parecer, toda la secuencia del hecho se registró bajo amenazas. Es decir, que la mujer subiera al vehículo y tuviera que acompañarlo a dejar a los hijos.

Una vez que intervino personal policial, con los datos del acusado, pudieron ubicarlo en una propiedad cercana y se lo llevaron demorado a la sede de la subcomisaría de la jurisdicción. El operativo generó mucha tensión.

Allí fue donde le comunicaron que, por decisión del fiscal en turno, quedaba demorado por “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia de género, en concurso real con robo”. Y, por si fuera poco, esa situación se agravó aún más cuando el juez Juan Pablo Masi ordenó su detención. El hombre tiene 55 años.