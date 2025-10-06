Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Recibió varios puntazos en el pecho y en el abdomen

Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro

Ocurrió en la calle 10 entre 48 y 49 el sábado por la madrugada. Hay dos detenidos. A la víctima, de 27 años, primero le pidieron cigarrillos y después, al no obtener nada, la atacaron salvajemente. También le robaron

Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro

La cuadra donde ocurrió la salvaje agresión: 10 entre 48 y 49 / web

6 de Octubre de 2025 | 01:55
Una locura. Así de sencillo. En tiempos de violencia urbana, el centro de nuestra ciudad fue epicentro de un ataque que no terminó en tragedia solo de milagro. Sucedió en la calle 10 entre 48 y 49, donde -el sábado por la madrugada- Walter Marcelo Almirón (27) caminaba junto a dos amigos.

En ese lugar, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, aparecieron dos hombres, quienes le pidieron cigarrillos. Pero como Almirón les dijo que no tenía, directamente lo empezaron a golpear.

Los mismos voceros indicaron que la agresión fue tan brutal y sorpresiva, que la víctima no pudo ponerse a resguardo. Y lo peor, que también resultó apuñalada y blanco de un robo de su teléfono celular y la billetera.

Siempre a decir de los informantes, la embestida se concretó con una especia de picahielo o abrecartas, con la que lo cortaron en el pecho y en el abdomen.

Almirón, poco después, por los desesperados pedidos de sus amigos, pudo ser cargado en una ambulancia y derivado a un centro asistencial, donde tuvieron que someterlo a una cirugía reparadora, fundamentalmente, por una afección en el colon.

En el hecho tomó intervención personal del Comando de Patrulla local, que enseguida pudo capturar a los sospechosos, tras recibir sus descripciones físicas.

Las actuaciones, por “tentativa de homicidio”, se labraron en la comisaría primera, con conocimiento del fiscal Patricio Jorge Ignacio Barraza, flamante titular de la UFI Nº 6 de La Plata, quien elevó el requerimiento de detención para quienes fueron identificados como Federico Alexander Giménez (33) y Alexis Ezequiel Giménez (18).

Para ambos, por resolución firmada por el juez garante, Juan Pablo Masi, se decretó una medida cautelar privativa de la libertad.

En su fallo, Masi indicó que “surgen de las probanzas colectadas en autos elementos suficientes e indicios vehementes que permiten, por ahora, acreditar que el día 4 de octubre de 2025, alrededor de las 01.50 horas de la madrugada, dos sujetos masculinos que se encontraban en inmediaciones de la heladería Thionis sita, en calle 48 y diagonal 74 de La Plata, interceptaron a Walter Marcelo Almirón, quien iba caminando junto a tres amigos hacia calle 10 entre 48 y 49 de La Plata, y de manera insistente les exigieron que les dieran cigarrillos”.

“Ante la negativa de la víctima y sus amigos, los sujetos se tornaron agresivos y comenzaron a agredirlos tomándose a golpes de puño, siendo que en un momento dado uno de los sujetos -con la connivencia del otro- extrajo un elemento punzante y le propinó varios puntazos a Walter Almirón en distintas partes de su cuerpo, como ser tórax y abdomen, con claras intenciones de matarlo, no logrando tal fin por razones ajenas a su voluntad”, agregó.

En el documento oficial se consignó que “las heridas sufridas por Almirón resultaron ser de carácter graves y pusieron en peligro su vida” y que “ingresó trasladado por el SAME con heridas cortantes en región parietal derecha, hipocondrio izquierdo y región umbilical, por lo que se decide realizar la parotomía exploradora que evidencia herida cortante en colon que es reparada”.

Por el momento Almirón sigue internado y tendrá un término de recuperación mayor a los 30 días de no mediar complicaciones, cerró Masi en su decisorio.

Ambos acusados ya fueron indagados en sede fiscal, pero se negaron a prestar declaración.

Se supo que el nivel de violencia desplegado y el ataque infundado en pleno centro de la ciudad, al demostrar un obrar totalmente desaprensivo de la ley, sirvió de fundamento para determinar la existencia de peligros procesales si quedaban en libertad.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

