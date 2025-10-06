Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Por homicidio culposo

Indagan a un cirujano por la muerte de una paciente

María Scarpino

6 de Octubre de 2025 | 01:51
Un médico cirujano fue citado a indagatoria por la Justicia Penal de La Plata. Lo acusan del delito de homicidio culposo por la muerte de una mujer a la que operó por una grave patología.

De acuerdo a la requisitoria de la fiscal María Scarpino, “surgen elementos suficientes e indicios vehementes para determinar que el día 29 de mayo de 2024, en horas de la mañana, María de los Ángeles Sabbatini ingresó al Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, sito en calle 51 entre 29 y 30 de esta ciudad, para una cirugía programada -por presentar cáncer de pulmón-, la cual fue llevada a cabo por un profesional médico de sexo masculino”.

“Finalizada la cirugía, la paciente permaneció en la UTI hasta el día 30 de mayo de 2024, en que dicho profesional decide trasladarla a una sala y, en forma imperita, subdiagnosticando las patologías que aquejaban a la paciente -las cuales le fueron puestas en conocimiento en reiteradas oportunidades por la propia paciente y por sus familiares-, no llevó a cabo la instauración de un tratamiento adecuado ni la transcripción en la Historia Clínica de las conductas médicas a seguir en la evolución de la paciente”, agregó.

Asimismo se indicó que “ello impidió detectar tempranamente la perforación esofágica que padecía, cuyos síntomas fueron progresivos y pasaron desapercibidos por el profesional encargado de la supervisión postoperatoria. Ante la signosintomatología que la paciente presentaba, no tomó las conductas médicas necesarias para determinar el diagnóstico en forma precoz, lo que desencadenó en el fallecimiento de la paciente con fecha 3 de julio de 2024”.

Por eso decidió hacer el llamado a audiencia para el próximo 14 de octubre a las 9 de la mañana. Se trata de Diego Santín, para quien ordenaron la extracción de un juego de fichas dactilares.

Se supo que la denuncia que impulsó la pesquisa fue radicada por el marido de la víctima, Esteban Scheiner. Y que encontró en el informe forense su principal basamento.

